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網紅發起石碇服務區「汽車起義」 高公局喊話：讓給有需要的人

聯合報／ 記者楊德宜周湘芸／台北即時報導
高公局說，石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，周日上午10時至下午4時經常客滿。圖／高公局提供
高公局說，石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，周日上午10時至下午4時經常客滿。圖／高公局提供

重機網紅「通勤者之歌」日前在臉書發起汽車起義，號召重機車友22日周日上午11時開車到石碇服務區停車，預計停滿4小時。高速公路局今天喊話，周末假期服務區車輛平均停留時間約為20分鐘，籲請民眾休憩後，將服務區資源讓給有需要的用路人使用。

國道在疫情後交通量逐漸成長，進入服務區及休息站車輛亦增加。高公局表示，因國道服務區停車空間有限，故須有較高停車位周轉率，方能提供更多用路人使用。經高公局統計，周末假期服務區車輛平均停留時間約為20分鐘，籲請民眾於休憩後，將服務區資源讓給有需要的用路人使用，共同創造利己利人之停車環境。

高公局說，近期有網友表達汽車及大型重機停車議題訴求，號召22日周日以汽車進駐停滿石碇服務區。考量石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，而該服務區周日上午10時至下午4時經常客滿。建議用路人當天在服務區適度休息後，即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人也能使用服務區資源。

高公局說，也會透過附近電子看板（資訊可變標誌）顯示停車狀況資訊，也會視需要於入口處引導車輛離開，避免服務區內車輛過多占滿區內通道，甚至對周邊交通造成影響。若用路人看到服務區停車位已滿或管制車輛進入的資訊，建議前往其他地點或其他服務區休息。

高公局表示，國道服務區屬公共使用空間，建議大家利用服務區進行短暫休息時，亦能多考量其他用路人的使用需求。同時建議打算前往服務區的用路人，隨時注意附近國道及地方道路CMS、警廣及1968 App，即時掌握服務區停車狀況，再決定是否前往或至下一個服務區。

高公局說，石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，周日上午10時至下午4時經常客滿。圖／高公局提供
高公局說，石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，周日上午10時至下午4時經常客滿。圖／高公局提供
重機網紅「通勤者之歌」在臉書發起「汽車起義！開車停車大富翁！」，號召車友22日上午11時至下午3時到石碇服務區停車。圖／取自「通勤者之歌」臉書粉專
重機網紅「通勤者之歌」在臉書發起「汽車起義！開車停車大富翁！」，號召車友22日上午11時至下午3時到石碇服務區停車。圖／取自「通勤者之歌」臉書粉專

國道 重機

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