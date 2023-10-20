網紅發起石碇服務區「汽車起義」 高公局喊話：讓給有需要的人

重機網紅「通勤者之歌」日前在臉書發起汽車起義，號召重機車友22日周日上午11時開車到石碇服務區停車，預計停滿4小時。高速公路局今天喊話，周末假期服務區車輛平均停留時間約為20分鐘，籲請民眾休憩後，將服務區資源讓給有需要的用路人使用。

國道在疫情後交通量逐漸成長，進入服務區及休息站車輛亦增加。高公局表示，因國道服務區停車空間有限，故須有較高停車位周轉率，方能提供更多用路人使用。經高公局統計，周末假期服務區車輛平均停留時間約為20分鐘，籲請民眾於休憩後，將服務區資源讓給有需要的用路人使用，共同創造利己利人之停車環境。

高公局說，近期有網友表達汽車及大型重機停車議題訴求，號召22日周日以汽車進駐停滿石碇服務區。考量石碇服務區腹地不大，小型車停車位僅140格，而該服務區周日上午10時至下午4時經常客滿。建議用路人當天在服務區適度休息後，即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人也能使用服務區資源。

高公局說，也會透過附近電子看板（資訊可變標誌）顯示停車狀況資訊，也會視需要於入口處引導車輛離開，避免服務區內車輛過多占滿區內通道，甚至對周邊交通造成影響。若用路人看到服務區停車位已滿或管制車輛進入的資訊，建議前往其他地點或其他服務區休息。