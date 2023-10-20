阿里山走古道去！特富野古道整修完成今開放全線通行

適合健行走山區步道季節到囉！受山友喜愛的全長6.32公里，難易度屬中級的嘉義縣阿里山鄉特富野古道，自去年6月起封閉0至3.75公里路段，經農業部林業及自然保育署嘉義分署做步道及橋梁整修改善完工，今天起全線開放通行。

特富野古道，舊稱水山古道，是台灣國家級自然步道，全長6.32公里，原是鄒族人早年開闢的獵徑，日治時期，古道後段改建成運送林木的「水山線」鐵路。嘉義分署2001年將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，被稱為鐵道森林最美步道之一。

特富野古道有兩處入口，一處是自阿里山鄉和信義鄉交界處的自忠進入，另一處則可以從阿里山特富野部落進入，地方村民建議，由自忠登山口進入，前段相對較為平緩好走，提醒特富野古道僅有前後兩端設有廁所。

嘉義分署表示，特富野古道0至3.75公里間有13座橋梁，因興建超過20多年，木材構造已明顯劣化，為確保山友通行安全，去年6月封閉步道整修。