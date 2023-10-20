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鋒面即將通過、東北季風增強 粉專：天氣會有滿大轉變

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；台中以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；台中以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

北台灣注意！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面即將通過，東北季風接著增強，今天中午到夜晚天氣會有滿大的轉變。󠀠中、南部地區因為有山脈屏障的關係，夜晚才會有點變涼的感覺。

另外，三巴颱風的中心位置在河內東方420公里海面上（鵝鑾鼻西方1150公里海面上）。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，三巴颱風目前卡在中國海南西方近海，它的中高層環流雲系正順著高空氣流轉向東北，而低層中心因為冷高壓將南下，會調頭往南走，準備高低層分離，明天快速減弱。

中央氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；台中以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區亦轉為有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫陣雨。

颱風 東北季風

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