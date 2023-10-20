快訊

他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

鏡頭記錄的以巴戰火：《路透社》記者不幸殉職

台塑搬家流失5千人 敦北店面待租大增、房價卻喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家示警戰後嬰兒潮進退休 87歲金融前董座曝學老經驗

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
台北大學揪鄰近社區長輩一起舉辦森林音樂會，希望透過社區融合，讓青銀共學老。圖／北大社科院高齡社區研究中心提供
台北大學揪鄰近社區長輩一起舉辦森林音樂會，希望透過社區融合，讓青銀共學老。圖／北大社科院高齡社區研究中心提供

高齡化已是全球議題，有專家認為，戰後嬰兒潮世代已陸續進入退休階段，每個人都要在高齡社會中「學老」。台北大學社工系教授兼高齡社區研究中心主任曾敏傑9月創辦「學老誌」，希望推動人人懂老、家家學老，翻轉社會對老化恐懼。87歲前福邦證券董事長丁桐源受邀分享46年每日健走經驗說，「不是等退休了再來學老」。

曾敏傑表示，美國史丹福大學已朝全齡大學邁進，台灣也該要將危機化為轉機，他也陸續找來多位專家學找到校演講、分享經驗。馬偕醫院前資深諮詢師王榮義牧師應邀台北大學演講時，以「如何面對獨老」為題，提出6面向來看待老化議題，包含情緒管控、生命思考、身心靈照護、重新檢視人際關係、面對失去親友的悲傷以及最後面對生命的終點，讓自己知道為何而活。

台灣哲學諮商學會理事王如雁表示，戰後嬰兒潮世代已陸續進入退休階段，形成全世界高齡社會，面對老年階段，不只是老人的問題，每個家庭都會有不同年齡層，每個人都要在高齡社會中學老。

曾敏傑以北大特區為例，他說，學校周邊有遠雄八大社區，每個社區有800戶，由於社區有許多退休的老人或「壯世代」，附近開許多老人機構，學校推動USR（大學社會責任），也申請教育部UFO計畫（人文社會與科技前瞻人才培育計畫），開辦青銀共學三門課，發現71％的學生改變對老人的看法。

丁桐源也到校為學生和社區長輩上「健康學老」五堂課，他說，每日維持健走已有46年，幾乎走了地球三圈半，「不是等退休了再來學老，而是從年輕時就要開始準備」，今日不養生，明日養醫生，因此經營健康和經營一家公司一樣，必須仰賴各部門（公司）、各部位（身體）順暢運作。

新北社會局長李美珍表示，新北市高齡者已逾71萬人，占全市人口比約17.7%，台灣社會將於2025年邁入超高齡社會，加上晚婚、不婚、少子化等因素，獨居會是未來一個趨勢，每個人都要學老，運動、養生、融入社群，培養老趣。

台北大學「越齡茶話」找來前福邦證券董事長丁桐源（左2）分享「健康學老」五堂課，與學生共融共學。圖／北大社科院高齡社區研究中心提供
台北大學「越齡茶話」找來前福邦證券董事長丁桐源（左2）分享「健康學老」五堂課，與學生共融共學。圖／北大社科院高齡社區研究中心提供

嬰兒潮 老化

延伸閱讀

928檔期逾3百個建案進場 專家曝自住挑房訣竅

「長著翅膀的狗」巨型蝙蝠萌樣不輸汪星人 專家警告：看見牠不是好事

建立社區關懷網絡 汐止社后長老教會長輩開心共餐

海科大結合社區 淡水沙崙里長者參訪資源分享

相關新聞

行政院調查報告造假？ 他拿證據批普悠瑪事故「說了3個謊」

普悠瑪事故滿5周年，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會今召開記者會直指行政院調查報告串改證據，其中3個說謊包括車輛臨界速度...

要變天了！中午過後轉雨降溫 明天最有感、下探19度低溫

今天天氣會有明顯轉變。中央氣象署預報員劉宇其說，將有一道鋒面通過台灣上空，預計中午過後北部、東半部降雨，氣溫也會下降，沿...

北部東部變天！ 鋒面+東北季風發威 大雨又降溫

今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部轉為短暫陣雨的天氣，中央氣象署說，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢較明顯，...

常吃的水果竟是脹氣禍首！ 醫製一表認清造成腸胃不適食物：小心踩雷

許多人都有腸胃方面的問題，女性容易脹氣便秘，男性則容易腹瀉，大部分都是壓力與不當飲食所造成。若有易脹氣體質，飲食上需要特別注意，許多看似健康的食物，食用後也可能導致腸胃不適。

民眾躲打高端…王必勝開砲 醫擔心：年底難形成群體免疫

新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，造成部分民眾對高端疫苗失去信心。流感疫苗開打，高端名列四家廠牌之一，但各地傳出民眾...

肢端黑色素癌不易發現又難治 國衛院發現標記及標靶

「肢端黑色素癌」常見於亞洲、拉美及非洲等，缺乏有效的治療藥物。國家衛生研究院癌症研究所助研究員沈哲宏研究發現，「瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1」可提升訊號傳遞酶CaMKII活性，進而增加癌細胞生長。研究團隊找到小分子化合物「KN93」，可抑制CaMKII活性，阻斷癌症惡性化訊息，有助藥物與療法研發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。