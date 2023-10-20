專家示警戰後嬰兒潮進退休 87歲金融前董座曝學老經驗

高齡化已是全球議題，有專家認為，戰後嬰兒潮世代已陸續進入退休階段，每個人都要在高齡社會中「學老」。台北大學社工系教授兼高齡社區研究中心主任曾敏傑9月創辦「學老誌」，希望推動人人懂老、家家學老，翻轉社會對老化恐懼。87歲前福邦證券董事長丁桐源受邀分享46年每日健走經驗說，「不是等退休了再來學老」。

曾敏傑表示，美國史丹福大學已朝全齡大學邁進，台灣也該要將危機化為轉機，他也陸續找來多位專家學找到校演講、分享經驗。馬偕醫院前資深諮詢師王榮義牧師應邀台北大學演講時，以「如何面對獨老」為題，提出6面向來看待老化議題，包含情緒管控、生命思考、身心靈照護、重新檢視人際關係、面對失去親友的悲傷以及最後面對生命的終點，讓自己知道為何而活。

台灣哲學諮商學會理事王如雁表示，戰後嬰兒潮世代已陸續進入退休階段，形成全世界高齡社會，面對老年階段，不只是老人的問題，每個家庭都會有不同年齡層，每個人都要在高齡社會中學老。

曾敏傑以北大特區為例，他說，學校周邊有遠雄八大社區，每個社區有800戶，由於社區有許多退休的老人或「壯世代」，附近開許多老人機構，學校推動USR（大學社會責任），也申請教育部UFO計畫（人文社會與科技前瞻人才培育計畫），開辦青銀共學三門課，發現71％的學生改變對老人的看法。

丁桐源也到校為學生和社區長輩上「健康學老」五堂課，他說，每日維持健走已有46年，幾乎走了地球三圈半，「不是等退休了再來學老，而是從年輕時就要開始準備」，今日不養生，明日養醫生，因此經營健康和經營一家公司一樣，必須仰賴各部門（公司）、各部位（身體）順暢運作。