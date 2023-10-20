第三屆「2023 臺灣氣候行動博覽會」今起松山文創展出

「2023臺灣氣候行動博覽會 TWCAE」政府在台北市松山文創園區揭幕，自2021年舉辦至今，已成為每年氣候行動的盛事，將影響力擴散至各個領域，今年第三屆以「勇敢淨零 遇見新未來．Meet the Future」作為整體形象訴求，並配合國際議題趨勢和今年度聯合國氣候變遷高峰會COP28主題，聚焦在永續(Sustainability)、轉型(Transition)及綠色生活(Green Living)等三大議題主軸，集結產、官、學及NGO齊聚一堂。經濟部次長、台電代理董事長曾文生、環境部政務次長施文真、國泰金控總經理李長庚、國際氣候發展智庫理事長邱祈榮等貴賓出席。

今年度博覽會將響應COP28進行首度全球盤點(Global Stocktake)，由下而上發起「松山宣言」，邀請各界一同參與減少碳排放，展現台灣氣候行動的量能，並在今年12月前進COP28正式發表中英文版的「松山宣言」、及公布連署宣言之響應單位名單和其減碳承諾與淨零路徑。讓臺灣的氣候行動與努力能被全世界看見，一起實現永續發展的目標。 「2023臺灣氣候行動博覽會 TWCAE」政府在台北市松山文創園區揭幕。讓臺灣的氣候行動與努力能被全世界看見，一起實現永續發展的目標。記者林俊良／攝影 「2023臺灣氣候行動博覽會 TWCAE」政府在台北市松山文創園區揭幕。讓臺灣的氣候行動與努力能被全世界看見，一起實現永續發展的目標。記者林俊良／攝影 「2023臺灣氣候行動博覽會 TWCAE」政府在台北市松山文創園區揭幕，來自土瓦魯的表演者展現柔美舞姿，提醒世人重視地球暖化議題。記者林俊良／攝影