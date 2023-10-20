全台唯一響應「國際賞月夜」 台北天文館明晚與全球同步觀月

美國太空總署（NASA）發起「國際賞月夜」，今年選在10月21日，迄今已有世界各地逾2千場響應，台灣時間將於明天到來，台灣唯一響應單位的台北天文館也會在晚間開放望遠鏡，讓國人與全球同步觀月。而與月球同為夜空中最明亮星體的金星，10月24日將以高達-4.5等的亮度華麗現身，這是今年僅有一次的金星西大距。

天文館指出，國際賞月日是美國太空總署2010年發起的全球天文活動，選在每年9月或10月的上弦月周末舉辦，希望喚起人們探索月球及宇宙的好奇心，今年活動訂在10月21日，目前世界各地已有超過2500場相關活動響應。

天文館說，月球不僅是最容易觀察的星體，上弦月的明暗分界線更是觀察其坑洞等表面景觀的絕佳機會。台北天文館明天晚上7點至9點會開放望遠鏡，提供民眾飽覽月球表面豐富的地形細節。