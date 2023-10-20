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公開招標！5429萬顆過期進口蛋準備銷毀 預算4446萬元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農業部官方網站的最新資料顯示，目前過期待銷毀的進口雞蛋有5429萬顆。示意圖。圖／雲林縣衛生局提供
根據農業部官方網站的最新資料顯示，目前過期待銷毀的進口雞蛋有5429萬顆。示意圖。圖／雲林縣衛生局提供

根據農業部官方網站的最新資料顯示，目前過期待銷毀的進口雞蛋有5429萬顆；中央畜產會近期公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，預備銷毀342公斤過期雞蛋，預算4446萬元，今天公告，11月13日截標、11月14日開標；履約期限為12月31日；這也是今年政府執行專案進口雞蛋政策以來，首次有相關業務，進行公開招標。

農業部之前表示，目前5400多萬顆到期雞蛋，全數封存於中央畜產會倉庫，透過倉儲管理單位針對廢品儲位同步做出貨系統鎖單控管，除完整標示「報廢品待銷毀」，也依規定整板包膜，不會流入國內市場販售。

農業部表示，待去化的進口雞蛋，已請中央畜產會提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」，後續將依「禽畜糞堆肥場營運許可管理要點」規定，公開招標委託專業禽畜糞堆肥共同處理場清運並由專人監控，交由禽畜糞堆肥場以堆肥化方式銷毀處理，轉製為肥料再利用。

目前畜產會已提出堆肥化處理期程，也已盤點目前取得農業部核發禽畜糞堆肥場營運許可證之代處理堆肥場的處理量能，預計招標完成後，依照排程目標約6周達成。

根據畜產會的公告，協助的廠商資格必須具備或能提供處理過期雞蛋的合法堆肥場，或政府立案的全國性堆肥資源回收再利用相關產業團體；處理量能以自有合法堆肥場或配合的合法堆肥場許可證上的原料名稱及數量（公噸／月）為基準。

此外，投標的廠商須額外檢附主管機關所核發的合格堆肥場營運許可證以供查驗資格；如為全國性堆肥資源回收再利用的相關產業團體投標，須檢附內政部依法核准設立的登記證明文件、章程（內容須與本採購案相關）、所屬會員有意願配合處理的「禽畜糞堆肥場營運許可證」以供查驗資格。

而農業部核發禽畜糞堆肥場營運許可證（具備生產禽畜糞堆肥或雜項堆肥品目的代處理堆肥場）；投標收受過期進口蛋及其他原料的總量，應不得超過許可證登載的每月最大處理量；投標廠商須檢附自己領有的禽畜糞堆肥場營運許可證。

中央畜產會近期公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，預備銷毀342公斤過期雞蛋，預算4446萬，今天公告，11月13日截標、11月14日開標；履約期限為12月31日；這也是今年政府執行專案進口雞蛋政策以來，首次有相關業務，進行公開招標。圖／取自中央畜產會
中央畜產會近期公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，預備銷毀342公斤過期雞蛋，預算4446萬，今天公告，11月13日截標、11月14日開標；履約期限為12月31日；這也是今年政府執行專案進口雞蛋政策以來，首次有相關業務，進行公開招標。圖／取自中央畜產會

雞蛋 農業部 畜產會

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