醫療營養給付偏低 醫學會籲專科化改善窘境

亞洲靜脈暨腸道營養醫學會議第3度在台灣舉辦，台灣將邁入超高齡化社會，很多疾病和營養有關，但台灣醫療體系中營養照護給付偏低，醫師靠熱忱咬牙苦撐，醫學會籲專科化改善窘境。

第23屆亞洲靜脈暨腸道營養醫學會議今天開幕，今年主題是疾病營養與治療方式的進展與未來趨勢。這是過去11年以來，會議第3度在台舉辦，為期2天半的會議共有99名專業講者，吸引來自30多個國家1143人參與，副總統賴清德活動首日上午也出席閉門會議致詞。

台灣靜脈暨營養醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和醫院院長王照元會議中場接受媒體聯訪時表示，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行後，亞洲靜脈暨腸道營養醫學會議再度恢復實體舉辦的首場，意義重大，今年題目以「營養」為主，探討未來營養趨勢，包括居家營養照護等。

王照元說，台灣近年逐步推動在宅醫療，個案急性治療後，返家休養期間，營養照護至關重要，台灣在相關領域表現亮眼，如在宅醫療營養介入、評估等，相對於其他亞洲國家，台灣起步比較早，希望藉此機會與各國分享、交流準則建立與運作體系經驗。

王照元提到，閉門會議致詞之中，賴副總統也提到營養醫療未來應該是一個重要的角色，當病人原來疾病已經不需要住院治療、脫離急性期，台灣有豐富「居家靜脈營養」經驗，病人、家屬或主要照顧者經過學習靜脈營養治療的知識與技術，便可以在家療養。

另外，這次會議還規劃討論各國對營養照護給付，王照元說，不同國家的營養給付標準都不一，若營養給付較嚴格，對病人來講，可能不容易取得相關支援，希望參考較好標準幫助台灣病人。台灣目前營養照護比較有增長空間的就是給付，與先進國家相比，給付相對偏低。

「很多疾病和營養有關 」，王照元提到，台灣將邁入超高齡化社會，老年人容易疾病纏身，營養照護重要性與需求勢必增加，但台灣現階段很多營養照護相關醫師沒有得到很好的回饋，建議成立營養專科醫師，有機會跟其他專科一樣的得到更好健保給付，學會將積極爭取。