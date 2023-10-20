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環團批SRF「假綠能」曾文生：外界對它不熟悉 需要溝通

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
經濟部政務次長曾文生。記者彭宣雅／攝影
經濟部政務次長曾文生。記者彭宣雅／攝影

國家政策目標2050淨零，關鍵戰略微「資源循環零廢棄」，2019年開始，環境部推動推動可燃廢棄資源燃料化；今年一月再次修正SRF品質規範，但環團認為，SRF仍包含有毒廢棄物，要稱為「綠能」有爭議；經濟部次長曾文生今天表示，國際上技術發展已經很成熟，需要與環團和各界溝通。

2023台灣氣候行動博覽會今展開；經濟部政務次長曾文生表示，SRF的運用，國際上本來就是成熟的技術，經濟部會花更多時間，把SRF應用方式跟國人說明；畢竟要走向淨零減碳，很多淨零減碳的方法都要妥善運用。

現場媒體提問，SRF稱為「綠能」引發環團很大反應，曾文生說，這要去了解，SRF是個再生能源，再生能源的使用方式，大家對它還不是這麼熟悉，這需要溝通，若環團需要了解，也會來溝通。

環團認為，我國垃圾量逐年增高，公有焚化爐陸續歲修，導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，還號稱綠能；發電效率若達25％，業者仍享補貼獎勵，環團批評這是「假綠能」。

廢棄物 曾文

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