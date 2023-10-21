臉上痘痘長不停又束手無策？先檢查這6大致痘因素 小心魔鬼藏在細節裡！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「致痘因素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的致痘因素排行。

多數人都曾經歷過痘痘帶來的困擾，除了會影響外觀之外，還可能令人感到沮喪、心情低落，可說是百害而無一利。不過，你有想過為什麼痘痘會無端冒出嗎？其實痘痘的成因百百種，本次我們便針對「致痘因素」相關話題進行觀測，一起找出讓你痘痘長不停的罪魁禍首吧！

「高溫」出油量增加導致痘痘大爆發？ 使用「不合適保養品」恐成為肌膚毒藥！ ▲ 網友熱議TOP6致痘因素 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「致痘因素」相關話題的討論，發現「環境影響」是最多網友提及的致痘因素。由於台灣夏季炎熱，高溫容易使皮膚分泌油脂，再加上自疫情以來許多人仍有配戴口罩的習慣，讓面部肌膚長時間處於悶熱油膩的環境，痘痘也因此隨之爆發。

就有不少網友分享夏日氣溫飆高帶來痘痘困擾，說道「最近因為前陣子生理期不順+天氣實在太悶熱，餐飲業上班要戴口罩，臉上長了不少悶痘」、「外面的天氣…實在是又悶又熱又黏又討厭，外出走三步就開始流汗融化，整個臉超級容易出油悶痘」，認為悶熱的環境是導致痘痘如雨後春筍般冒出的元兇，讓人相當困擾。

而若使用不適合自己的產品「錯誤護膚」同樣會讓人痘花滿面！有民眾就表示「前陣子試了很多新的保養品，結果每兩三天就會冒一顆痘痘！後來終於去看了醫生+停用那些保養品後，養了大概四個月，皮膚才變正常」，點出一旦發現所使用的產品會致痘時，就該先停止使用，以免讓痘痘問題繼續惡化。

同時也有網友補充，由於痘痘肌通常伴隨「出油量大」的問題，因此在護膚產品的挑選上應以「清爽」為優先，避免「過油」、「密閉」的產品，同時多加留意是否含有刺激性成分，以免保養不成，反而養出更多痘痘！

此外，「壓力大」也容易導致痘痘反覆生長。就有醫師指出，由於人體壓力大時會造成「腎上腺素」增加，並轉換成為易刺激皮脂腺的「類固醇」或「睪固酮」，進而使痘痘冒出；對此則有網友熱心留言，建議有壓力痘問題的民眾可嘗試「運動」、「冥想」等方式來釋放壓力，藉此改善痘痘困擾。

除了上述提到的原因外，諸如飲食習慣、生理期或青春期等也都是可能影響痘痘問題的因素，若你也飽受痘痘困擾，除了參考網友的分享嘗試找出冒痘根源外，也別忘了尋求專業皮膚科醫師的協助，並配合口服、外用藥物治療，才能讓痘痘好得更快速！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「致痘因素」相關討論則數。觀測期間：2023/06/28~2023/09/27，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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