求助非法心靈團體恐二度傷害 3個問題檢視求助是否合適

POP心理企業管理顧問公司日前因為涉嫌無照開設心靈成長課程，涉犯心理師法及詐欺罪。諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚表示，國人對心理健康逐漸提升，卻有不法業者假借身心靈企業之名魚目混珠，呼籲民眾要慎選機構以免助不成反而遭受傷害。全聯會常務理事、心理師胡延薇也給出3個自省問題讓當事者自我評估求助是否合宜。

胡延薇表示，合法心理師或是精神科訓練是協助當事人處理事件、自我探索並釐清事件脈絡，全程是關懷、同理，並維護當事人權利，並協助當事人調整再出發獲得更好的生命品質。不法業者雖然一開始可能也會採取關懷角度，但後面可能會與受害者一起評論一起謾罵，並將事發原因歸咎為無法求證的結果，讓個案誤信，甚至需要繳錢、買產品來解決問題。

胡延薇說，不合格或是沒有合法的心理師或是精神科醫師容易利用其所包裝的專業，讓受害者深信不疑。一旦受害者發現受騙時，除了憤怒外也會有很深的罪惡感，覺得自己很笨，發現曾經的信任都是謊言，反而變成另一個創傷事件，又會成為新的、待解決的生命課題。

胡延薇建議，民眾若有情緒困擾應該求助有認證的醫事人員，如諮商心理師、臨床心理師或精神科醫師等，並選擇合法立案的醫事機構較為安全。她也說，求助期間當事人可以評估「求助過後是否有變得比求助前更適應生活」、「助人者是否在違反個人意願的狀態下，強迫當事人經歷無法負荷之強烈痛苦情緒」、「助人者是否濫用當事人的隱私，以滿足私人目的」來評估是否合宜。

黃雅羚也提醒，民眾如欲確認助人者是否為醫事人員，可透過衛福部醫事查詢系統進行確認，若不幸於求助過程中遭遇困難與傷害，可向當地衛生局尋求協助，以確保自身權益。