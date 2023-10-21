打嗝不一定是吃太飽？反覆打嗝打不停可能是「這些」原因要當心！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「打嗝原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大打嗝原因排行。

打嗝又稱作嗝逆，是一種因橫膈膜突然收縮造成的生理現象，也就是所謂的橫膈膜抽筋，而引發打嗝的原因有很多，如吃太飽、吃太快而刺激橫膈膜時，或者因患上某些疾病，都有可能導致身體出現連續打嗝的徵兆，以下就來介紹網友們熱議的打嗝原因有哪些！

「胃食道逆流」初期脹氣打嗝讓人好不舒服！「暴飲暴食」撐大食道還可能打嗝打到吐？ ▲ 網友熱議八大打嗝原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「打嗝原因」相關話題的討論，可以發現「消化道疾病」是造成許多民眾打嗝的原因，營養師指出台灣人「胃食道逆流盛行率近25%」，而打嗝就是其最主要的常見症狀之一，且大多發生在胃食道逆流初期。

有網友就說道「報告顯示我有胃食道逆流，坐辦公室後每天下午一定脹氣打嗝」、「胃食道逆流很不舒服的，很嚴重，常常打嗝後就想吐」，表示胃食道逆流經常伴隨著打嗝現象出現，對此也有人補充分享自己緩解症狀的方法如「努力戒了咖啡、茶，連B群+鐵都戒」、「放慢吃飯速度，咬、咀嚼較多下再吞，才會慢慢再吃下一口」，點出藉由改變飲食習慣及方式，可以減少消化不良或胃酸分泌過多而導致脹氣打嗝的情形發生。

也有不少人因為「暴飲暴食」而打嗝不止，特別是逢年過節時大魚大肉，很容易就飲食過量，而當吃太多、食道被撐大時，就容易連帶影響到膈神經並導致打嗝。有新手媽媽提及若是寶寶有噴射性吐奶的狀況，可能是因為餵奶量過多，「喝太多不好消化，胃被撐開」，才會一打嗝就將奶水吐出，建議可以少量多次餵食寶寶，並搭配拍嗝動作，就能減少上述情形的發生。

另外，甚至還有人表示自己「曾經有次吃太飽坐著唱首歌打嗝，不小心把牛肉湯打出來了……」，形容自己有吃像沒吃一樣，後悔吃太多不只讓自己身體不舒服，還浪費了一碗牛肉麵，提醒大家吃東西還是要適量，暴飲暴食除了對身體來說是種負擔，更可能會出現打嗝打到吐的窘境。

此外，「抽菸/喝酒」、「食用產氣食物」與「狼吞虎嚥」同樣是致使打嗝的常見因子，抽菸和喝酒都會刺激橫膈膜而引起打嗝，而食用碳酸飲料等產氣食物以及狼吞虎嚥的行為，則是都會讓胃部氣體增加、進而使胃部擴張，此時胃部就會藉由打嗝的方式排出過量氣體。

打嗝一般而言是相當正常的生理現象，但若打嗝頻率過高，或是時常一打嗝就停不下來，就需要提高警覺特別注意，建議可以多多檢視自己平時的生活作息與飲食習慣，看看是否有可能引發打嗝的原因，當打嗝情況真的太嚴重或已經影響到日常生活時，還是要盡早尋求醫師的協助與治療，避免病情更加惡化！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「打嗝原因」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/11，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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