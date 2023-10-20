不滿限縮政策性虧損補貼 台鐵工會：額外努力被政府拿去做慷慨

台鐵明年元旦公司化，台鐵局18日向台鐵工會提出公司化說帖，在未來營運虧損補貼部分，交通部提出折衷方案，規劃偏遠路線及小站虧損由台鐵附業收入負擔，其餘配合政策性虧損由政府負擔。台鐵工會今指出，交通部執意限縮政策性虧損補貼範圍，將呼籲全體會員，未來工作只要達基本付出就好，因為額外努力只會被政府拿去做慷慨。

台鐵近日向台鐵工會代表大會報告台鐵公司化說明，在未來營運虧損補貼部分，交通部提出折衷方案，服務性路線及小站營運虧損原規劃由政府補貼，折衷方案規劃偏遠路線及小站虧損由台鐵附業收入負擔，其餘配合政策性虧損由政府負擔。

台鐵工會今指出，台鐵公司化條例中已規定，台鐵公司因配合政府政策任務所造成的營運虧損，由政府負責補貼，是以工會自始至終皆審慎把關，確保政府能信守承諾。然而交通部卻逕自提出所謂的折衷方案，未來偏遠路線及小站虧損由台鐵附業收入負擔，其餘配合政策性的虧損再由政府負擔。

台鐵工會表示，若交通部執意限縮政策性虧損補貼範圍，工會將呼籲全體會員，未來對於自身的工作，只要達到基本的付出就好，因為額外的努力只會被政府拿去做慷慨罷了。

另外，台鐵工會也說，該會基於工會自治原則與相關程序，依法順利選出勞工董事，3位勞工董事當選人過去長年為台鐵員工的權益付出，經鐵路工會代表大會多數票認同順利當選，其資格與選出皆符合法定程序與該會選舉辦法，請外界勿需多加揣測。