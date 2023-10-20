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常吃的水果竟是脹氣禍首！ 醫製一表認清造成腸胃不適食物：小心踩雷

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享，一名學員因每天早上吃「一水果」，導致身體常脹氣。圖片來源／ingimage
醫師分享，一名學員因每天早上吃「一水果」，導致身體常脹氣。圖片來源／ingimage

許多人都有腸胃方面的問題，女性容易脹氣便秘，男性則容易腹瀉，大部分都是壓力與不當飲食所造成。若有易脹氣體質，飲食上需要特別注意，許多看似健康的食物，食用後也可能導致腸胃不適。

減重醫師蕭捷健昨（19）日在Facebook粉專分享，一位學員體質容易脹氣，一發作會很不舒服，甚至會不停打嗝。檢視學員一整天所吃食物後，他發現最可疑的就是每天早上必備的「一顆新鮮的蘋果」，學員不再食用後，脹氣果然明顯改善。

有些食物容易在細菌作用下，在腸道內發酵而引發脹氣，這些食物通常是短鏈的碳水化合物，被通稱為「FODMAP」，可能造成脹氣、腹痛、腹瀉等症狀。

蕭捷健表示，除了奶製品和麵粉，有不少健康食物也列屬於高FODMAP。文中學員吃的蘋果同樣是高FODMAP食物，雖然富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、增加排氣，當一次攝取量太大時，就容易造成脹氣。建議腸躁症患者謹慎食用，一般人則應從少量開始，「漸進式」轉換飲食習慣。

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