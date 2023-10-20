快訊

發電效率達25%就享補貼！廢棄物燃料化 環團批假綠能

外資看漲聯電75元！網不埋單曝「賣了」：按讚出貨…屢試不爽

不滿客訴蛋餅太少竟酸客人「大胃王」 ！早餐店道歉：開除客服

下周一前「這些地區」水氣多 賈新興分析未來天氣4重點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。本報資料照片
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。本報資料照片

今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興臉書分析未來天氣有4個重點。他表示，明天至下周一基隆北海岸至東北角及宜花東水氣多，下周二至下周四天氣穩定晴朗，28日、29日水氣增多，11中旬後至月底留意北部及東北部降雨略偏多。

賈新興說，明天受較強東北季風影響， 基隆、北海岸至東北角及新北及宜蘭接界有零星短暫雨，午後桃園以南山區及南投以南山區亦有局部短暫雨。周日午後苗栗以南山區、南投以南山區及宜花有局部短暫雨。

他表示，下周一宜花東沿海及恆春半島清晨有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花山區有零星短暫雨，下周二至下周四天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。下周五受鋒面及東北季風增強影響，午後桃園以北及宜花轉有局部短暫雨 。

賈新興說，下周六至29日水氣增多， 北北基宜有局部雨， 午後嘉義以北及宜花有局部雨，29日各地有雨。展期資料顯示，11月中旬後至月底，留意北部及東北部降雨略偏多。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。本報資料照片
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。本報資料照片

東北季風 賈新興

延伸閱讀

新竹以北及宜蘭將變天 賈新興：明天高溫有3至5度降幅

賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

賈新興：東北季風周五起增強 北部周六高溫下降3-5度

賈新興：聖嬰現象將成型 今年地球全年氣溫有機會再創新高

相關新聞

下周一前「這些地區」水氣多 賈新興分析未來天氣4重點

今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來天氣有4個重點。他表示，明天至...

為什麼地震無法預報？ 氣象署解惑：只能發生後預警

為什麼有天氣預報，卻沒有地震預報？「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，地震的發生受到多種不確定因素的影響，難以預測地...

北部東部變天！ 鋒面+東北季風發威 大雨又降溫

今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部轉為短暫陣雨的天氣，中央氣象署說，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢較明顯，...

外賓菜單誤植「中華人民共和國」 資安署解釋非國宴：已要求立即處置

數位部18日晚間在圓山飯店宴請外賓，其中一道菜為「麒麟龍膽魚」，但菜單的英文翻譯內容，卻誤把中華民國英文名稱誤植為...

有感的鋒面過境！鄭明典：中午到北部沿海 天氣轉變明顯

今天鋒面通過及東北季風增強，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，鋒面約在中午到北部沿海，這次的天氣轉變算相對明顯，有感的鋒面...

中高齡就業／留住中高齡人才先照顧好員工家人 專家：比發年終便宜多了

今年迎來的史上最大缺工潮，各行各業都抱怨找不到人。但是對於想要找工作或是重返職場的中高齡，非但沒有感受到缺工，在求職過程還常因年齡歧視處處碰壁。 在勞動力短缺的壓力下，任用中高齡已成為必然，國發會推估，2030年55歲以上的勞動力比率將來到23.8%。為此，中高齡勞參率遠低於世界各國的台灣，該如何提高中高齡的勞參率？面對有照顧需求的中高齡員工，企業又該如何提供協助，避免員工為了照顧家人而離職？聯合報數位版《橘世代》推出「中高齡就業」系列文，從中高齡可以繼續在職場工作的兩個要素：一是續留職場、一是重返職場，分成上下兩篇報導。【下篇將於10月27日上午7點30分見刊，歡迎訂閱追蹤】

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。