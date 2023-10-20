下周一前「這些地區」水氣多 賈新興分析未來天氣4重點
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來天氣有4個重點。他表示，明天至下周一基隆北海岸至東北角及宜花東水氣多，下周二至下周四天氣穩定晴朗，28日、29日水氣增多，11中旬後至月底留意北部及東北部降雨略偏多。
賈新興說，明天受較強東北季風影響， 基隆、北海岸至東北角及新北及宜蘭接界有零星短暫雨，午後桃園以南山區及南投以南山區亦有局部短暫雨。周日午後苗栗以南山區、南投以南山區及宜花有局部短暫雨。
他表示，下周一宜花東沿海及恆春半島清晨有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花山區有零星短暫雨，下周二至下周四天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。下周五受鋒面及東北季風增強影響，午後桃園以北及宜花轉有局部短暫雨 。
賈新興說，下周六至29日水氣增多， 北北基宜有局部雨， 午後嘉義以北及宜花有局部雨，29日各地有雨。展期資料顯示，11月中旬後至月底，留意北部及東北部降雨略偏多。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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