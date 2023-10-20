為什麼地震無法預報？ 氣象署解惑：只能發生後預警

為什麼有天氣預報，卻沒有地震預報？「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，地震的發生受到多種不確定因素的影響，難以預測地震具體的發生時間、地點和規模，所以目前科學界尚未有準確預測地震的方法。現階段以目前的科技，仍無法對地震進行預報，只能針對已發生的地震發布預警。

中央氣象署及各國氣象機構的天氣預報並不包含地震預報，兩者的監測原理和方法也截然不同。氣象署說，天氣預報是氣象學的一個分支，主要研究大氣中的各種氣象現象，包括氣壓、溫度、風向和風速等。透過觀測、模型和計算等方式，科學家可以預測未來一段時間內的天氣情況。

氣象署表示，天氣預報的主要目標是預估未來幾天內的天氣狀況，通常預測時間範圍是數天至1周，這種短期預報可以根據氣象條件和大氣變化做出相對可靠的預測。

至於為何地震無法預報？氣象署表示，由於地震是地球內部板塊運動引起的自然現象，產生地震的物理機制十分複雜，其中含有太多無法掌握的參數，因此預測地震的時間、地點和規模非常困難。

若想預測地震，氣象署說，就必須研究地震的發生機制和地震前兆特徵，像是地殼變形、地下水水位變化、斷層結構、電離層變化等。

氣象署說，透過專業的觀測儀器，結合目前所知的地震理論、眾多的經驗公式與模型下，現階段只能做到地震預警，也就是在地震發生後 ，迅速將災害訊息傳達給大眾。

氣象署表示，天氣預報基於豐富的氣象數據和科學模型，是相對可靠的；然而，地震預報是科學界公認困難度極高的挑戰，現階段無法像天氣預報一樣提供具體的預測資訊。

至於屢有人自稱可預知地震發生，氣象署說，根據氣象法第17條，「全國氣象、地震或海象等現象之預報或警報，由中央氣象署統一發布。」地震預報是氣象署的職責之一，氣象署也持續往這個目標邁進。如果有單位或個人未經氣象署許可，擅自發布地震預報，會違反氣象法。