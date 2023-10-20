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天氣轉換中 彭啟明：西半部霧茫茫 空氣品質不佳

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。圖為西屯測站。圖／取自環境部空氣品質監測網
天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。圖為西屯測站。圖／取自環境部空氣品質監測網

環境部提醒北部、中部地區、三義地區、金門地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。圖／取自環境部空氣品質監測網
天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。圖／取自環境部空氣品質監測網
天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。圖為豐原測站。圖／取自環境部空氣品質監測網
天氣轉換中，西半部大氣穩定，霧茫茫，空氣品質不佳。圖為豐原測站。圖／取自環境部空氣品質監測網

彭啟明 金門 空氣品質

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