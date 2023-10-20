天氣轉換中 彭啟明：西半部霧茫茫 空氣品質不佳

今年迎來的史上最大缺工潮，各行各業都抱怨找不到人。但是對於想要找工作或是重返職場的中高齡，非但沒有感受到缺工，在求職過程還常因年齡歧視處處碰壁。 在勞動力短缺的壓力下，任用中高齡已成為必然，國發會推估，2030年55歲以上的勞動力比率將來到23.8%。為此，中高齡勞參率遠低於世界各國的台灣，該如何提高中高齡的勞參率？面對有照顧需求的中高齡員工，企業又該如何提供協助，避免員工為了照顧家人而離職？聯合報數位版《橘世代》推出「中高齡就業」系列文，從中高齡可以繼續在職場工作的兩個要素：一是續留職場、一是重返職場，分成上下兩篇報導。【下篇將於10月27日上午7點30分見刊，歡迎訂閱追蹤】

2023-10-20 07:30