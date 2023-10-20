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鋒面通過 北部降雨增多 午後東北季風增強氣溫下降

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天白天期間將有一波東北季風前的鋒面會通過台灣，天氣將會隨著鋒面逐漸開始影響，北部的降雨會增多，為陰有雨的天氣，中部地區也會有局部短暫雨的機會。本報資料照片
今天白天期間將有一波東北季風前的鋒面會通過台灣，天氣將會隨著鋒面逐漸開始影響，北部的降雨會增多，為陰有雨的天氣，中部地區也會有局部短暫雨的機會。本報資料照片

今天台灣周邊環境將有一波較明顯的變化，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，首先是在今天清晨已逐漸受到華南一帶雲系東移影響，環境水氣有增多趨勢，在中部以北雲量明顯增多，且有局部地區有零星降雨機會。

他說，預估在今天白天期間將有一波東北季風前的鋒面會通過台灣，天氣將會隨著鋒面逐漸開始影響，北部的降雨會增多，為陰有雨的天氣，中部地區也會有局部短暫雨的機會。至於南部地區則是多雲為主，山區有零星飄雨的天氣。今天出門要攜帶雨具。

中央氣象署發布陸上強風特報，東北風增強，今天起嘉義以北、宜蘭、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，台南、花蓮、臺東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

方俊元表示，到了晚間東北季風開始影響，環境風速明顯加快，在西半部及迎風面沿海風速有明顯加快的趨勢。並且在季風影響下，氣溫也將會受影響，在晚間到明日清晨，中北部、東部低溫會下降到20-22度，南部則是維持21-24度左右。溫度變化稍微較明顯一些，加上局部地區有降雨，天氣濕濕涼涼，要稍微留意穿著。

明天受到東北季風影響，在北部及宜花一帶仍會有迎風面降雨，中南部及台東則是多雲到晴，山區有局部短暫雨。

方俊元表示，到了周日，仍會是跟明天比較相似，不過在大氣環境上有稍微比較不穩定的天氣，在桃園以北降雨機會會較高一些，東半部仍是有局部短暫雨，中南部則是比較穩定的多雲到晴。

東北季風 馬祖

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