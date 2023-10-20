聽新聞
test
0:00 / 0:00
薩克斯瘋四怪客 早鳥倒數
享譽國際的薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」，即將於今年十一月訪台，這也是他們第四度來台，將以搞笑劇場概念演繹古典名曲，結合音樂、戲劇、舞蹈的多元演出，帶給觀眾最精彩豐富的感官體驗。
「薩克斯瘋四怪客」成立於一九九四年，每位團員都是薩克斯風大賽的常勝軍，出道近廿年，兩千多場演出場場爆滿。十一月廿六日於國家音樂廳熱鬧開演，目前早鳥限時最低價進入倒數階段，購票請洽udn售票網https://tickets.udnfunlife.com。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言