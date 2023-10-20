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薩克斯瘋四怪客 早鳥倒數

聯合報／ 本報訊

享譽國際的薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」，即將於今年十一月訪台，這也是他們第四度來台，將以搞笑劇場概念演繹古典名曲，結合音樂、戲劇、舞蹈的多元演出，帶給觀眾最精彩豐富的感官體驗。

「薩克斯瘋四怪客」成立於一九九四年，每位團員都是薩克斯風大賽的常勝軍，出道近廿年，兩千多場演出場場爆滿。十一月廿六日於國家音樂廳熱鬧開演，目前早鳥限時最低價進入倒數階段，購票請洽udn售票網https://tickets.udnfunlife.com

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