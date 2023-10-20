毛孩淪籌碼 擬納家暴保護對象

國人愛毛小孩視為家庭成員，但發生家暴事件時，寵物卻常被當作籌碼、出氣筒，更有家暴受害者擔心與寵物分離，不願求助。立法院社福及衛環委員會昨審議「家庭暴力防治法」修正草案，立法委員張育美表示，家暴防治應將寵物視為重要考量。衛福部指出，今年以來，寵物遭威脅的家暴案件約七百件，研擬將寵物納家暴保護對象。

據統計，國內飼養寵物家庭高達近三百萬戶，但社工人力不足，導致家暴家庭危害難以全面評估，寵物難以安置，也是破口之一。張育美舉例，日前一起「茶茶貓」案件，為家暴男子與女友發生糾紛，竟拿棍棒毆打女方愛貓「茶茶」，還用熱水將牠燙死，並把影片傳給女友，造成對方內心恐慌。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華也說，曾有施暴者知道再對受暴者施加暴力，恐會留下傷痕證據對自己不利，便轉而將飼養的狗反覆摔在地板上，藉此造成對方恐懼。

衛福部分析，家暴事件中的寵物受虐事件樣態有三大類，包括施暴者在爭執後拿寵物出氣，或以虐死寵物作為籌碼，威脅受害者返回家中，或有時在施暴過程中波及寵物。

衛福部保護司長張秀鴛說，今年截至十月十八日，經填寫「親密關係危險評估量表」逾六萬件，而量表已納入「加害人曾威脅家中寵物」選項，經調查確定有虐待動物者共六六三件，其中十二件移送動保單位，依動保法裁罰，若曾虐待動物的家暴者，終身不得領養寵物。

衛福部長薛瑞元表示，如今已將傷害寵物納入家暴案件危險評估，且與農業部研擬「以家庭為中心，將寵物納入家暴保護對象。」

不過部分家暴受害者庇護所空間有限，若攜帶寵物恐影響他人，造成不少受害者為顧及毛小孩安危，或擔心與其分離而延後庇護，甚至不願報案接受安置。

張秀鴛說，目前沒有法規規範，庇護所不得拒絕寵物，但將與庇護所等單位溝通，要求設置配套措施，讓受暴者可帶寵物入住。

東吳大學法律系教授陳如吟指出，動物在法律上的地位是「物」或「法律客體」，因此毛小孩對人類而言屬於動產，若是遭受暴力虐待，飼主可依民法侵權行為請求醫療費用賠償，飼主也可依現場狀況記錄具體事證，提供給警方或動保處，經查證虐待動物屬實，可處一年以下徒刑，併科十萬元以上、一百萬元以下罰金。