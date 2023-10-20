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台鐵公司明年掛牌…高層原班人馬 產業工會：真是諷刺

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。圖／本報資料照片
交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。圖／本報資料照片

台鐵公司即將於明年元旦掛牌，行政院發函同意，由現任台鐵局長杜微、副局長馮輝昇，接任台鐵公司首任董事長、總經理。台灣鐵道暨國土規劃學會認為，杜微、馮輝昇皆熟稔台鐵業務，人事案在意料之內，不過兩人是否可拋開體制過往枷鎖，為台鐵注入新活力，值得關注。

杜微為台鐵基層出身，曾任列車長、台北站長、台北運務段長、運務處長等職位，是台鐵局第廿三任局長；馮輝昇則曾任台中市交通局副局長，隨著交通部前部長林佳龍到台鐵局任職，主要督導機務處、企劃處、材料處、員工訓練中心等單位。

此外，台鐵工會昨也選出台鐵公司化後首屆勞工董事，分別為台鐵企業工會秘書吳長智、台鐵工會研究組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏。

對於台鐵公司人事案，鐵道學會表示，正值大選年前，加上「溫暖」內閣主政作風，這項決策是在意料之內。不過，台鐵內部制度問題仍舊待解，另台灣即將進入超高齡化社會，如何設身處地，打造台鐵成為友善高齡的公共運輸，可視為上任後的重要任務。

台鐵產業工會表示，太魯閣、普悠瑪事故後，政府打著改善營運、安全口號，推動公司化，然而董、總名單卻仍是原班人馬，簡直是對兩次事故的犧牲者最大的諷刺。

台鐵產工質疑，高層不變何來創新，呼籲杜微應針對人力補足、待遇提升、行車安全、如何因應公司化離退潮等四點，公開提具體規畫方向。

台鐵公司化 杜微 鐵道

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