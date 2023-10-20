誠品信義營運18年 耶誕夜熄燈

營運十八年、吸引兩億人次造訪的誠品信義店，將於十二月廿四日正式熄燈。誠品生活昨宣布，因租約到期，誠品信義店確定將在平安夜謝幕。至於接棒廿四小時書店的誠品松菸店，規模擴大三倍、許多東西要移交，無法馬上「無縫接軌」，會選在明年一月某天，正式成為廿四小時書店。

誠品信義店於二○○六年元旦開幕，百萬冊藏書，寫下台灣書店新紀錄，更創下台灣許多第一，包括全台第一個兒童探索館、第一個在飲食書區提供料理實演的書店。簡體館、日文書店與藝術書店的書種與面積全台第一，也是不少觀光客來台北必遊的景點之一。

誠品生活表示，十二月廿三、廿四日，誠品信義店將舉辦溫馨音樂會，邀請讀者線上下齊聚。

誠品生活說，松菸店正進行分區改裝，圖書總量體將擴大三倍，相當於原本的敦南書店規模。