預防骨鬆補鈣 喝大骨湯不如喝牛奶

骨鬆是全球僅次心血管疾病的第二大流行病，平均每5人就有1人有骨鬆危機。國人雖然已有「補鈣」存骨本的概念，但根深柢固的「以形補形」觀念，往往會喪失補鈣效率。北醫附醫營養室主任蘇秀悅表示，坊間流傳喝大骨湯可以補鈣，是錯誤的聯想，大骨湯的鈣質只有牛奶的十分之一。

據國健署統計，骨鬆是國內65歲以上民眾常見慢性病第4位，50歲以上男性中，每5人就有1人有骨質疏鬆症，其中女性的比例更是男性的2倍。

北醫附醫骨科部主治醫師王柏堯表示，骨鬆最擔心是引發骨折，如果長輩骨折恐增加臥床率，骨折好發於髖部、脊椎與手腕處等3個部位，其中以髖部骨折最容易引發嚴重的併發症。

蘇秀悅強調，民眾平時應該要攝取足量鈣質，同時搭配運動，最重要是有適當日曬，合成身體的維生素D，幫助鈣質吸收。平時飲食建議，每天可以喝1到2杯牛奶、1到2片起司、豆腐半盒、豆乾2片，搭配高鈣食物如小魚乾、黑芝麻等。

蘇秀悅提醒，補鈣別誤信偏方，以形補形的方式，通常補不足鈣質。預防骨質疏鬆症不只是預防骨質流失，骨本的基礎建置也非常重要，在孩子生長發育黃金期，提供孩子足夠的蛋白質及鈣質，一天可喝2到3杯牛奶，讓孩子有足夠的原料建置骨本，也是預防骨鬆的對策。