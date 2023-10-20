第33屆醫療奉獻獎／竹山秀傳醫院玉山醫療隊 背醫材照顧山友20年

玉山醫療隊照顧山友已20年，累計接受醫療的山友已將近5000人次。圖╱玉山醫療隊提供

如果在周末攀登玉山，很可能在過了「玉山登山口」之後，遇見背著醒目大紅色背包的幾位男女，一步一步踏實地踩在山路上前進。他們不是一般登山客，他們是「玉山醫療隊」的成員，背包的大紅底色上有一個很大的白色醫療十字，說明他們醫護人員的身分。

那背包有半個人高、塞得鼓鼓的，輕則8公斤，重的有13公斤，大半是醫療器材、藥品之類。沉重的裝備背上山之後，他們在「排雲山莊」開門診義診。

由於驚訝甚至認為不可思議，常有山友在門診半信半疑問道：「你們是搭直升機上來的吧？」「當然不是，我們也是走上來的，」醫療隊難掩幾分驕傲地說：「我們的願景，就是希望大家能夠安全的登山。」

海拔3402公尺 最高醫療站

玉山醫療隊以這樣的方式照顧山友已經20年。除非封山等例外狀況，20年來醫療隊每周上山，春夏秋冬、風雨無阻。累計接受醫療的山友已將近5000人次，約占全部登玉山者的15%。玉山國家公園每年有百萬人次造訪，台灣最高山─玉山海拔3952公尺，攀登玉山的山友中時不時出現高山症、嘔吐、頭暈的山友，玉山國家公園管理處於是和山腳下的南投縣竹山秀傳醫院合作，由竹秀的醫護人員為主力，組成玉山醫療隊。玉山醫療隊的駐診基地「排雲醫療站」，設在玉山的住宿山屋「排雲山莊」旁邊，海拔3402公尺，順理成章成為台灣最高海拔的醫療站。

早期，玉山醫療隊兩周出隊一次。隨著需求增加，演變為每周出隊一梯次，每梯次包含一位醫師、兩位護理人員、兩位志工共五人。經過多年調整，目前醫療隊運作模式：周五在竹秀集合，晚間抵達塔塔加遊客中心，睡通鋪過夜適應高度。周六早上七、八時，背上大背包，從玉山登山口出發，步行8.5公里，大約下午兩時到達排雲醫療站，開始啟動救護作業。晚上六時到八時移至排雲山莊開放門診。常於周日凌晨兩、三時起床，隨行照護山友登山，直至完成攻頂。

參與醫護 需有登百岳經驗

這樣的「行程」顯然很難輕鬆。竹山秀傳院長莊碧焜也是玉山醫療隊的創隊隊長，曾登上玉山主峰達30次。他說，醫療隊現在開放全國醫護人員報名，但需經篩選：要能通過對高山症等高山緊急醫療的線上測驗，尤其要有攀登百岳的經驗或相當的體能證明，以及理解其間的風險，「醫療隊不是去玩的」。如此組成的高山醫護團隊才是一支兼具體能及高山適應的專業隊伍。

玉山醫療隊統計顯示：大部分病患以急性高山症為主，也曾有被落石擊中頭部、胸部的案例，幸好沒有太大的問題，都能及時送下山急救。較嚴重的案例，則是一位外籍登山客因高山症昏迷而過世。玉山醫療隊護理師黃祉語呼籲，覺得身體不舒服或血氧已低於80，建議不要再上山。

呼籲山友 登山前做足準備

玉山醫療隊建議遊客，來到高海拔的山區時，一定要注意自己的身體，因為水平面每上升百公尺、溫度下降攝氏0.6度，因此來到海拔2500公尺的塔塔加步道時，氣溫比平地下降15度，何況是3402公尺的排雲山莊、攀登3952公尺的玉山主峰。登山前務必做足體能及高山適應的準備，否則易發生急性高山症、高山肺水腫、腦水腫和上呼吸道感染，以及頭痛、咳嗽、腹脹、虛弱無力等突發病症。

竹山秀傳醫院統計民國93年到111年的19年期間，到排雲服務站執勤的醫護人員共計1890人次。除了民國98年八八風災、99年莫拉克風災及100年至102年排雲山莊整建而中斷服務外，醫療隊從102年排雲山莊整修完畢至111年，除遇颱風或封山特殊狀況無法出隊，出隊率幾乎為100%。

竹山秀傳醫院除玉山醫療隊外，102年起並在排雲山莊安裝定點生理量測機器，量測血壓、 血糖、心跳、血氧、心電圖等，當旅客量測時，透過網路傳輸至竹山秀傳醫院的急診部門，由急診醫師判斷數值並提出醫療照護的建議。這樣的「遠距醫療」在山友或醫療隊有需求時，可以即時獲得對外溝通平台及支援。

玉山醫療隊照顧山友已20年，累計接受醫療的山友已將近5000人次。圖╱玉山醫療隊提供