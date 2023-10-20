開放聯醫替代役？ 兵役局：涉中央權責

疫後護理人力荒，護理師護士公會全聯會倡議開放男性護理師在醫院服替代役，北市兵役局表示樂觀其成，但明年起中央僅保留家庭、宗教因素可申請替代役，取消專長替代役，除非有家庭、宗教因素的替代役又具護理專長，且醫院有需求，才可能直接分發到北市聯醫，要看中央是否修法恢復專長替代役。

北市議員林珍羽昨在市議會民政委員會建議兵役局，評估開放與北市聯醫合作，讓男性護理師可到北市聯醫服替代役。

林珍羽說，兵役將轉為1年期，在高齡化、少子化下，護病比確實是人力照顧的重要一環。男性護理人員會因1年兵役而中斷護理工作，作為首都的台北市，是否有可能依兵役局和聯醫系統來研究，評估醫院替代役的可能性，再向中央申請。

兵役局長李治安回應，內政部也在協調這件事。兵役局副局長林春來表示，地方政府立場對此事樂觀其成，希望透過替代役，緩解長照、護理師人力荒問題。

不過，林春來說，明年開始僅家庭、宗教因素可提申請替代役，體位因素則是體檢後，符合資格者才可以，並沒有專長替代役，因此替代役男無法直接進聯醫服務，除非具上述因素又剛好具護理專長，且醫院有需求才可能分發，至於是否能恢復專長替代役，涉及中央權責，要看中央是否修法恢復。