怎麼吃？文旦柚成營養午餐水果 農糧署未來思考「兩面向」供應

中秋過後，文旦柚消費遲滯，花蓮發生大量文旦棄置的消息，而近期也有家長反映，學校午餐提供文旦柚當水果，「學生怎麼吃？」，農業部農糧署表示，國內大部分的水果八成都以國內內銷為主，學校午餐、團膳提供文旦柚，未來可思考調整提供方式，比如由老師引導學生知道柚子怎麼剝、怎麼吃進行食農教育；或者為了方便吃，可以思考先去皮後提供。

近期多個北部學校的學校午餐，都提供整顆柚子為水果，引起家長討論，認為學生又在幫忙銷庫存；農業部農糧署副署長姚志旺說，學校午餐的水果依照季節提供，團膳業者也會主動供應給學童，過去也有香蕉、芒果、接下來因應氣候與時節，也可能會有柑橘類或者蜜棗。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，午餐菜單是綜合考量整體營養素的搭配，不管水果飯前飯後吃，應該是菜單的一部分；最好是考量熱量、營養素等給適當的份量；如果因為產季剛好物美價廉學校午餐給一整顆，也沒有不可以；若能搭配合宜的食農教育，指導孩子們對當季農產品的認識，就更好了；不過一整顆柚子在學校是無法由學生自己吃的，需要導師或志工家長們協助剝開來才能吃；需要預先規劃；給截切好適當的份量，盛產的柚子當然可以是合適的水果。

姚志旺表示，即使已經過了中秋，各通路都仍在賣文旦柚，今年中秋到白鷺之間，相隔了20多天，理論上文旦柚的銷售期程很長，不太有問題，西部因為採收較早，銷售相對順暢，但東部遇到颱風來襲，果品品質下降，也因此有部分啟動收購加工，如果仍有需求，也還會增加；文旦柚並非僅只是中秋節的水果，節後稍微放一下，到11月也還可以賣，放一下也更好吃，銷售期可拉長。

他說，今年文旦柚的產量約7萬公噸，跟往年差不多，只是因為海葵颱風造成文旦品質下降，若原本沒有下雨、正常採收，文旦柚的果肉較細，但下過雨後，文旦柚果實膨脹，果粒變粗，也就變得沒有這麼好吃。

姚志旺說，因為西部的文旦柚產期較早，目前，農業部花蓮農改場也持續協助東部的文旦進行產季調節，過去東部文旦定位做外銷，但今年因為受到風災影響，品質打了折扣，外銷現階段也不是這麼理想，他認為，不少人認為柚子僅是節慶水果，但這觀念要逐漸改變飲食習慣與想法，就當作一般水果。

他表示，若提供學校午餐，可做為食農教育，也可以思考如何先去掉外皮後，提供學生方便吃；今年的文旦柚價格也還有30、40元，目前市場上價格還算穩定。