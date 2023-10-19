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批台鐵公司掛牌高層原班人馬 產工提4點痛批：改革回到原點

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。圖／本報資料照片
交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。圖／本報資料照片

台鐵局改制掛牌台鐵公司在即，交通部長王國材今晚證實，行政院發函同意，由現任台鐵局長杜微、副局長馮輝昇，分別擔任台鐵公司首任董事長、總經理。台鐵產業工會晚間2點聲明質疑，高層不變何來創新，新任勞工董事亦無誠信，台鐵改革回原點；台鐵產工主張，杜微應針對人力補足、待遇提升、行車安全、如何因應公司化離退潮四點，公開提具體規畫方向。

台鐵產工晚間聲明指出，太魯閣、普悠瑪不幸事故後，政府打著改善營運、安全口號，推動公司化，然而攸關台鐵公司未來的董事長、總經理名單公布卻仍是原班人馬，簡直是對兩次事故的犧牲者，以及期盼台鐵改革最大的諷刺。

台鐵產工質疑，王國材所說「回到原點」，不只是人選回到原點，改革也回到原點，試問：「杜局長從2021年上任至今，台鐵人力問題解決了嗎？員工待遇改善了嗎？維修經費要到了嗎？車輛安全改善了嗎？面對公司化離退潮衝擊，杜董事長準備好了嗎？」

台鐵產工說，細數杜局長2021年4月上任以來，先是面臨疫情期間防疫政策慢半拍，防護裝備準備不足，以及發生挪用工程管理費作為網路宣傳費用的誇張行徑，遭監察院糾正；2022年發生彰化花壇號誌故障長達數日，更是凸顯台鐵人材斷層嚴重，對於留才待遇卻只調升2千元，至今對於人力補充毫無回應。

另外，今年更是發生司機依安全規章拒駛險遭懲處，以及對太魯閣罹難者家屬以Line或致電道歉的荒謬方式，上述事件都一再顯示在杜局長領導下的台鐵局，在國家財政支持下都並未做好，何以搖身一變成為董事長之後，能在缺乏國家財政支持下，帶領台鐵走向改革？過去無法做好的事，會因成為董事長後有所改善？

其次， 新任勞工董事無誠信，台鐵改革回到原點。台鐵產工指出，台鐵企工今日以100多位代表，黑箱票選出代表1萬6千名台鐵員工的3位勞工董事吳長智、林佑哲、霍善屏，產工表示十分遺憾，這是對台灣性別與民主諷刺，更對勞工董事是否對未來誠信做事感到堪憂，特別是第一任勞工董事勢必將參與大量資產開發與土地買賣討論。

台鐵產工表示，近期在產工揭露下，犯下強暴猥褻罪的勞工董事吳長智，過去多次對媒體表示，「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」、「等正式掛牌的時候絕對不是我們。」一再表示僅是籌備期間協助，等到今年底選出正式董事人選，兩人就會卸任，如今參選打臉自己當時的公開承諾，毫無誠信可言。

台鐵產工表示，主張員工直選和明定適格機制，拒絕具重大違失紀錄、判刑確定、擔任政府、政黨職位者不得擔任，要求交通部應拒絕台鐵企工勞工董事派任名單，不要包庇強暴犯及重大違失紀錄者。

台鐵 王國材 杜微

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