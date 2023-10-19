人妻房間飄魚腥味險釀火災 消防署列3電器危險因素：快汰換

房間突然飄出奇怪臭味，許多人可能認為是管道間出問題，或是食物腐敗導致異味。一名蘇格蘭人妻抱怨房間瀰漫一股濃厚的魚腥味，檢查水管、馬桶等都無異常，直到求助擔任水電工的姊夫、岳父後，才驚覺魚腥味可能是火災前的徵兆。內政部消防署也列舉使用電器的NG習慣，呼籲老舊電器若有異常須趕緊汰換避免發生火災。

一位名為克勞蒂亞（Claudia Anderson）的蘇格蘭人妻在Tiktok上傳影片，她提到和丈夫近幾周都因「臥室瀰漫魚腥味」苦惱，因為房內充滿魚腥味難以啟齒，克勞蒂亞表示打算和丈夫2人私下解決，不過，2人檢查管道間、馬桶等可能飄出異味的地方都無異常。

無奈之下，克勞蒂亞轉念上網查資料，發現屋內魚腥味可能和電器故障有關，最嚴重恐引發火災。驚覺事情大條的她馬上詢問擔任水電工的姊夫，對方一聽事情經過，隨即告訴克勞蒂亞最好請人到家中檢查。

幸好克勞蒂亞的公公也是一名水電師傅，檢查後終於在牆壁內發現魚腥味的源頭，一根斷裂的電線燒熔插座內的塑膠零件。雖然最後順利解決魚腥味，但克勞蒂亞仍餘悸猶存，她表示如果再晚一步解決問題，恐怕就會發生火災。

此外，消防署也在臉書發文，提醒民眾汰換老舊電器以免發生火災。消防署提到，去年因電器因素造成的火災計有2890件，平均每天有8起因電器老舊或使用不慎引起火災。

消防署表示，老舊電器的電線可能因長期重壓或拉扯造成芯線斷裂，或是長期使用累積許多灰塵引起積汙導電，或者常常故障等狀況，若家中電器有以上情形，消防署呼籲趕緊汰換以免發生危險。

最後，消防署以電風扇、電暖器與除濕機3款電器為例，列舉不能靠近可燃衣物、插頭須注意是否藏汙或潮濕等注意事項，並提醒民眾記得購買有商品檢驗標誌的產品。