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影／明天世界骨質疏鬆日 骨科醫師自導自演自唱提醒重視

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
明天是「世界骨質疏鬆日」，台中光田醫院骨科嚴可倫醫師改編經典華語老歌，用歌聲和影片提醒大家「驗骨質密度」、「補鈣和維他命D」等問題。圖／嚴可倫醫師提供
明天是「世界骨質疏鬆日」，台中光田醫院骨科嚴可倫醫師改編經典華語老歌，用歌聲和影片提醒大家「驗骨質密度」、「補鈣和維他命D」等問題。圖／嚴可倫醫師提供

明天是「世界骨質疏鬆日」，台中光田醫院骨科嚴可倫醫師今天改編經典華語老歌，自導自演自唱，用歌聲和影片提醒大家「驗骨質密度」、「補鈣和維他命D」、「訓練肌力」，預防骨鬆和肌少症。

喜歡唱歌又會活潑演戲的嚴可倫醫師，常有唱作俱佳作品，他今天再出自導自演自唱作品，他表示，骨質疏鬆最可怕的地方，就是它沒有症狀，骨質疏鬆就像是一個沉默的殺手，悄悄的讓我們的骨頭變得不堪一擊，直到不小心跌倒、骨折，才開始一連串的悲劇，包括開刀受苦、家人請假或是請看護照顧，嚴重者甚至導致失能，失去自由也造成家人負擔；種種後果都會消耗許多人力、金錢、時間。

他說不論骨質好壞，往往在我們快要跌倒的霎那，因為有強健的肌肉的出力、支撐身體，才免於跌倒與骨折的風險。「肌少症」則是瓦解了防範跌倒、甚至骨折的最後一道防線，他說肌少症、骨質疏鬆症可說是狼狽為奸的共犯，大家必須認真面對、小心防範。

骨質疏鬆 醫師

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