頭頸癌免疫藥物治療12月放寬健保給付 此類肺癌也受惠

我國男性癌症發生率第三名的頭頸癌，衛福部健保署共擬會議今拍板，12月將放寬免疫藥物給付，預估約700病友受惠。健保署副署長蔡淑鈴表示，藥物將適用在先前沒有接受過全身性治療，且無法手術切除的復發性或轉移性的第三期、第四期頭頸部鱗狀細胞癌成人患者。

我國頭頸癌發生率世界第一，又高居台灣男性癌症發生率第三位、死亡率第四位，頭頸癌患者的自殺風險更高居各癌別之冠，也比一般民眾多出5倍。

台灣頭頸部腫瘤醫學會日前邀集臨床專家、病友團體代表，針對「頭頸癌治療指引」凝聚共識，要求健保署盡速放寬免疫藥物用於第一線治療晚期復發或轉移的頭頸癌。

蔡淑鈴說，今日「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論通過，免疫治療將放寬使用在兩類患者，分別為「先前沒有接受過全身性治療，且無法手術切除的復發性或轉移性第三期、第四期頭頸部鱗狀細胞癌成人患者，且是PD-L1表現CPS≥20」，以及「移轉性鱗狀非小細胞肺癌且是PD-L1表現CPS為1~40」第一線治療，各有約680至730人，與250至280人受惠。

兩類受惠人數合計上看千名癌友，蔡淑鈴說，目前藥物原先健保支付為5萬5769元，這次再調降為4萬9334元，加上簽有藥品給付協議（MEA），實際上支付價錢還會再更低，預估支出仍在可控範圍內，並於12月生效。

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