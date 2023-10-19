流感疫苗有近70年歷史「非常成熟」 黃立民：選廠牌沒必要

今年公費流感疫苗接種狀況受關注。基層醫師說明，因3歲以下兒童只能打賽諾菲或東洋，因此這2款應優先留給小孩。台大醫師黃立民說，流感疫苗技術成熟，沒有選廠牌必要。

公費流感疫苗2日開打，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受中央社記者採訪表示，截至17日接種量已達226.2萬劑，較去年同期增加約13.6萬劑；與110年度同期相較，增加約55.4萬劑。

今年公費流感疫苗4種廠牌疫苗採購量及比率分別為，國光生技公司349萬3450劑（占50%）、賽諾菲公司192萬1400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品工業公司86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗生物製劑公司70萬7420劑（占10.1%）。疾管署昨天表示，各廠配送疫苗中，已接種比率依序為國光60%、賽諾菲47%、東洋59%和高端疫苗48%。

對於流感疫苗接種，曾淑慧說明，由於每年流感疫苗株成分均有可能改變，且接種後免疫力一般持續不超過1年，因此每年均須接種；6個月以上每次接種劑量是0.5mL，但各廠牌適用年齡不同。

此外，未滿9歲兒童，若是初次接種季節性流感疫苗，應接種2劑，2劑間隔4週以上；若過去曾接種過季節性流感疫苗，今年接種1劑即可。9歲以上則不論是否曾接種過季節性流感疫苗，都只須接種1劑。

基層醫療協會理事長林應然接受中央社記者採訪表示，因今年公費提供的4廠牌中，國光、高端可供3歲以上接種，東洋和賽諾菲適用年齡則是6個月以上；因此醫療院所多會傾向優先讓3歲以上民眾接種國光或高端疫苗，以免之後有小朋友要接種卻打不到，或是第1次接種的小朋友打了1劑打不到第2劑的狀況。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，「選疫苗要有道理」，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗為例，mRNA疫苗、腺病毒疫苗和次單位疫苗「就是不一樣」，效果及副作用都有很大不同；但流感疫苗是非常成熟的疫苗，且已有快70年歷史，「說實在的，只要能過政府審核，品質都不會差太多，選流感疫苗，是不太有必要的一件事」。