台灣好鄰居協會號召定期捐 助印尼弱勢童改變命運

人道救援及發展的國際非政府組織的好鄰居協會(Good Neighbors)，服務據點遍及全球50個國家，聚焦於社區發展工作、守護弱勢兒童。今年邀請藝人劉品言前進印尼造訪資助計畫區的家庭、婦女團體，呼籲大家每月定額樂捐800元，幫助800名以上弱勢兒童改變命運。

台灣好鄰居於2019年成立，以「做兒童的好鄰居」為出發點，過去四年在台灣跟學校合作進班教學，推廣兒童權利教育，迄今已進入306個國小班級，約5933名學生受益，並持續在台推動兒童權利倡議、世界公民教育等活動，朝2030建構兒童友善家園的願景邁進。

劉品言這次擔任台灣好鄰居公益大使，造訪印尼當地家庭、社區婦女團體。劉品言分享，改變不是只需要勇氣，有些人甚至連改變的機會的沒有，她遇到一名名叫Nisa的11歲小女孩，心智年齡僅3歲，媽媽患有精神疾病、爸爸不詳，透過好鄰居安排志工老師指導、定期訪視，Nisa心智年齡才逐漸成長到5歲。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正說，目前資助的國家遍及印尼、蒙古、巴拉圭、烏干達等國家的兒童，總計1067名，駐點一個計畫區約15年，陪伴孩子成長，不僅僅援助，更重要的是培力，透過培訓婦女技能，協助成立合作社，利用農產品製作品牌、學習蝦皮、IG線上銷售，提高婦女的收入。

好鄰居協會指出，印尼雖然排名世界人口第四大國，但根據世界銀行最新數據，高達4成印尼人處於「經濟不安全」狀況，隨時有可能因氣象天災落入貧窮狀態，今年募款目標是呼籲大家每月定額樂捐800，幫助800位以上的弱勢孩童，改變孩子及其家庭的命運。