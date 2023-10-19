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盼修法設新藥基金 立委：以健保總額編列病友雪上加霜

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委劉建國表示，健保預算是用於給付療效明確的新藥，衛福部以健保預算編列，恐讓該類藥物更難納保，癌友困境雪上加霜，衛福部應提出可行的法制化草案，成立獨立基金。本報資料照
立委劉建國表示，健保預算是用於給付療效明確的新藥，衛福部以健保預算編列，恐讓該類藥物更難納保，癌友困境雪上加霜，衛福部應提出可行的法制化草案，成立獨立基金。本報資料照

經癌症病團、厚生會立委多年爭取，衛福部健保署日前承諾，明年將設百億癌症新藥基金，作為暫行支付制度，讓療效待證明的新藥納保。但衛福部長薛瑞元今說，「新藥基金」將由健保總額新藥新科技預算等編列60億。立委提出，健保預算是用於給付療效明確的新藥，衛福部此舉恐讓該類藥物更難納保，癌友困境雪上加霜，衛福部應提出可行的法制化草案，成立獨立基金。

長期關注癌症新藥基金的立委劉建國表示，成立癌症新藥基金必須有法制化作業，行政院長陳建仁在總質詢時，亦表示法制上的研議非常重要。即使衛福部目前方向調整為新藥基金，未來可能納入癌症治療以外的新藥新科技，仍無法忽視法制作業，或許可以考慮採用專法或其他方式處理。

癌症病友等待新藥納入健保的時間長達 787 天。劉建國說，台灣癌症基金會等10餘個病友團體已經進行多年的研究，結果顯示，僅倚靠健保機制無法縮短病友與新藥可近性的距離，確實需要另一個基金與健保制度相輔相成。

他指出，即使療效明確、已列入國際指引的新藥，要納入健保等待期也很長，若健保署再將用於支付療效明確新藥的健保新藥新科技預算，挪出30多億作為新藥基金，給付療效待證明的新藥，恐會讓等藥時間更長、病友經濟困境更嚴峻。期待衛福部能進行更完整的制度評估，提出可行的法制化草案。

健保 癌症治療 衛福部

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