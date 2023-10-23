飼主養寵最在乎「毛孩健康」！寵物保健食品真的有用嗎？

撰文／ 黎允之

黃小姐養的貓今年已9歲，每天回家看到牠的萌臉，感覺很療癒，黃小姐希望愛貓可以陪她再10年、20年，但是寵物步入中年，身體機能不可避免地會下降，眼睛、腸胃、皮毛、骨頭、心臟等，都需要特別照護……。黃小姐會固定給貓咪補充益生菌等保健食品，她認為長期吃下來，貓咪的健康狀況有顯著改善，看醫生的次數減少很多。

蘇先生養的柯基犬，今年5歲，小時候皮膚、腸道比較常出狀況，加上柯基品種犬本身容易有關節方面的疾病，也讓蘇先生特別注意平日的保健，認為「預防重於治療」，雖然需要多花一筆預算購買保健食品，但無形中也省下不少醫藥費，蘇先生認為讓寵物固定吃保健食品，「CP值非常高」。

柯基犬較易有皮膚、腸道問題，需飼主額外照顧。 圖／蘇冠明 攝影
柯基犬較易有皮膚、腸道問題，需飼主額外照顧。 圖／蘇冠明 攝影

寵物是人類最好的朋友，也是家中重要的一份子，隨著國內外寵物健康意識興起，寵物保健食品蔚為風行，而飼主在為毛孩挑選保健食品時，應該注意些什麼？有資深飼主認為，「挑選寵物食品和挑選一般人類吃的食物一樣，畢竟是吃進肚子裡面的東西，選擇知名廠牌，較有品質保證。」也有飼主以「成分標示清楚」、「廠商專業度」為主要考量，認為有專家把關的產品，才能吃得安心。

寵物平時透過保健食品維持健康，可降低未來的醫療開銷。 圖／蘇冠明 攝影
寵物平時透過保健食品維持健康，可降低未來的醫療開銷。 圖／蘇冠明 攝影

近期全台頂尖大型動物藥廠永鴻國際生技推出新品牌保健食品「可沛寵藥」，以獸醫師和專業團隊研發生產，加上藥廠級製程品管，受到不少飼主的關注。鐘威凱總經理表示，「可沛寵藥最重要的品牌理念，就是我們的產品是做給家人吃的。」除了擁有ISO 9001、ISO 45001 認證，符合最高的歐盟品質規範，「可沛寵藥」也預計導入WHO GMP認證，透過國際最高規格品質，照顧每一位毛孩。

「可沛寵藥」鐘威凱總經理。 圖／吳彥鋒 攝影
「可沛寵藥」鐘威凱總經理。 圖／吳彥鋒 攝影

「可沛寵藥」由獸醫師和專業團隊研發生產，並擁有藥廠級製程品管和國際最高規格品質認證。 圖／吳彥鋒 攝影
「可沛寵藥」由獸醫師和專業團隊研發生產，並擁有藥廠級製程品管和國際最高規格品質認證。 圖／吳彥鋒 攝影

目前「可沛寵藥」共有4款保健食品，每一款皆選擇來自歐美日等大型原料公司所提供的原料，具有容易吸收、黃金比例等特點。其中，「好腸道」益生菌使用集團內微生物發酵技術，開發出特殊的芽孢桿菌叢，相較於一般乳酸菌，芽孢桿菌功效更直接，可以有效的抑制壞菌生長，維持腸道的優良菌相，讓毛孩不會因為營養或疾病因素，形成下痢問題，減輕飼主負擔，幫助維持毛小孩的腸道健康。

「好腸道」使用特殊的芽孢桿菌叢，功效比一般乳酸菌更直接。 圖／蘇冠明 攝影
「好腸道」使用特殊的芽孢桿菌叢，功效比一般乳酸菌更直接。 圖／蘇冠明 攝影

「好亮眼」離胺酸選用高含量左旋離胺酸，添加金盞花來源葉黃素、靈芝子實體萃取物，全方位幫助眼睛黏膜機能保健。「好皮毛」脂肪酸選用最佳Omega3,6,9均衡組合，幫助犬貓增強皮膚屏障，維持毛髮健康。「好安心」Q10專業複合配方幫助熟齡寵物日常保養，強化心血管機能保健。

目前「可沛寵藥」共有4款保健食品，品質深受飼主肯定。 圖／蘇冠明 攝影
目前「可沛寵藥」共有4款保健食品，品質深受飼主肯定。 圖／蘇冠明 攝影

未來「可沛寵藥」將持續攜手集團優秀的研發團隊、國內外合作夥伴，以及獸醫專業人士，開發更多高品質的寵物藥品和保健品，提供毛孩完善、優質的照顧，也讓飼主和毛孩都能享受更多的笑容和福利。

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