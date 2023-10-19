史上最熱9月出現 彭啟明、吳聖宇：冬季持續偏暖機會大

NOAA分析9月全球平均氣溫，持續大幅度破高溫紀錄。前中央氣象局長鄭明典指這種增溫很不尋常，一部分原因跟聖嬰現象有關。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，預期秋冬聖嬰持續發展。

天氣風險公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇今天在樂活農民曆節目中指出，隨海溫持續偏暖，毫無懸念要進入聖嬰，除高海溫外，6月起全球平均氣溫也比氣候平均高出許多，破歷史紀錄。聖嬰現象發生時，會影響台灣氣候，據氣候資料顯示可能會使隔年春季降雨增多，也會讓冬季溫度偏暖，也就是我們常常說的「暖冬」。

中央氣象署上午表示，明日鋒面通過加上東北季風增強，天氣明顯轉變，雨區擴大，中部以北、宜蘭留意降雨較明顯，各地氣溫也略降。到了周末，各地更有感降溫，白天高溫從30度降至23度、早晚低溫約21度。

吳聖宇及彭啟明指出，以往東北季風定義為台北測站低溫要低於20度以下，照以前定義來說，今年入秋以來尚未有東北季風影響，但氣象署去年一改規則，東北季風不再使用溫度來定義，僅要是大陸冷高壓帶來冷空氣就稱為「東北季風」，不再僵化定義天氣系統，也避免民眾有所誤解。

長期溫度展望則在11月至隔年01月均有偏暖訊號，冷空氣南下幅度小，暖秋持續，暖冬機會高。雨量預報方面，11月至隔年01月，菲律賓附近偏乾，南海北部、大陸內陸偏濕，所以長江流域、日本附近鋒面系統較活躍，留意雲雨區移動降雨情況。

彭啟明和吳聖宇也說，昨天生成的三巴颱風，為今年第16號颱風，少於氣候平均值，以今年颱風生成位置來說，大多集中於菲律賓東方，與典型聖嬰現象的特徵不大相符，海溫分布雖然像聖嬰，不過大氣條件似乎還沒有配合起來。

至於三巴颱風後續移動方向朝北北東方向前進，進入北部灣後就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣不會有影響，10月下旬至11月中旬南海至菲律賓東方海域仍有颱風機會，活躍度下降，僅需留意是否有水氣北上機會，建議民眾可把握近期不太有颱風影響的天氣。