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久等了！桃園首間「最難訂自助餐」27日開幕 這天起開放訂位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「旭集」即將於10月27日進駐中茂新天地，開設桃園第一間分店。圖／饗賓餐旅提供
「旭集」即將於10月27日進駐中茂新天地，開設桃園第一間分店。圖／饗賓餐旅提供

桃園的鄉親久等了！饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集」即將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店。旭集也宣佈，將於10月21日上午9:00開放網路訂位，民眾可以把握機會。

主打精緻化日本料理自助餐的「旭集」，自2019年開幕以來，就成為許多人的口袋名單，也是網友心中「最難訂的自助餐」之一。旭集店內規劃有生盛、巧鮨、醞炙、和揚等9大餐區，供應生魚片、壽司、炸蝦、烤物等多種日式餐點，目前共計有信義店、竹北遠百店、高雄義享店，以及甫於9月26日開幕的天母店。

即將開幕的「旭集中茂店」，空間達500坪，估計規劃300席座位，乃是桃園首間、品牌第5間分店。隨著10月27日正式開幕，旭集中茂店將於10月21日上午9:00開放1個月內的網路訂位，再於10:00開放1個月內的電話訂位（訂金每人1,000元）。隨著旭集中茂店的進駐，未來桃園鄉親想吃旭集，將有更便利的新選擇。

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