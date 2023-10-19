聽新聞
test
0:00 / 0:00
久等了！桃園首間「最難訂自助餐」27日開幕 這天起開放訂位
桃園的鄉親久等了！饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集」即將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店。旭集也宣佈，將於10月21日上午9:00開放網路訂位，民眾可以把握機會。
主打精緻化日本料理自助餐的「旭集」，自2019年開幕以來，就成為許多人的口袋名單，也是網友心中「最難訂的自助餐」之一。旭集店內規劃有生盛、巧鮨、醞炙、和揚等9大餐區，供應生魚片、壽司、炸蝦、烤物等多種日式餐點，目前共計有信義店、竹北遠百店、高雄義享店，以及甫於9月26日開幕的天母店。
即將開幕的「旭集中茂店」，空間達500坪，估計規劃300席座位，乃是桃園首間、品牌第5間分店。隨著10月27日正式開幕，旭集中茂店將於10月21日上午9:00開放1個月內的網路訂位，再於10:00開放1個月內的電話訂位（訂金每人1,000元）。隨著旭集中茂店的進駐，未來桃園鄉親想吃旭集，將有更便利的新選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言