窗簾無拉繩，幼兒更安全

據統計，兒童有64%的意外在家中發生，因此要做好家庭防護。窗簾拉繩是兒童的安全隱患，根據美國兒科學會，平均每天有2名6歲以下兒童因此受傷送醫。無拉繩窗簾是守護兒童安全的重要方式，美國已立法強制在兒童房必須使用無繩產品。為了保障童年安全，可考慮更換無拉繩窗簾，或在牆上安裝「窗簾繩幼兒安全固定扣」，以創造安全環境。这些措施是最实际和永久的解决方案。

世界各國政府皆強力呼籲，兒童房必須使用無繩窗簾。 圖／Hunter Douglas

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