原料含有害廢棄物？環團批燒塑膠的SRF根本「假綠能」

我國垃圾量逐年增高，但公有焚化爐陸續歲修導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，為此，環境部近年推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採。但環團指出，SRF原料含有毒廢棄物，燃燒會製造空汙，卻發電效率若達25％，業者仍享補貼獎勵，痛批SRF根本是「假綠能」。

台灣健康空氣聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台南社大環境小組、時代力量立委陳椒華等今在立法院召開「假綠能SRF焚化爐越燒越旺 資源循環再利用環保政策倒退嚕」記者會。

桃園觀音區議員助理吳進昌指出，觀音區逾七分之一土地為工業區，當地居民為台灣GDP貢獻，卻要付出逾40年身體健康的代價，全區汙染總量已飽和，近期卻又有3家SRF焚化爐電廠將進駐，且是專案通過免環評，痛批是超級大黑箱政策，呼籲政府盡速檢討及落實廢棄物資源再利用、零廢棄的目標。

時代力量立法委員陳椒華表示，經濟部9月初聲稱SRF是綠能，且已規範燃料空汙排放標準，事實上，環境部7月才預告混燒SRF的排放標準，9月25日才辦公聽會，草案根本還沒修正公告，經濟部卻說已規範，明顯與事實不合。

經濟部能源署強調，SRF發電在國際上被歸類為再生能源，國內也已建立相關規範，發電設備使用燃料須符合料源、空氣汙染物排放標準及總量管制等相關規範，才能完成設置產生綠電。根據「再生能源發展條例」及相關法令規範，SRF發電設備的料源需先經過處理，發電效率達25％以上，才會被認定為再生能源發電設備。

環境部循環署副組長陳文俊說，觀音3家SRF電廠環評時，都有要求符合固定汙染源電力設施空氣汙染物排放標準及園區空汙總量管制等規範。

陳椒華質問，條例沒有公告SRF是綠能，能源署仍堅持否認放假消息？能源署表示，環境部已針對料源公告「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，進行料源、製程等管理，都市廢棄物是混合料源，含有廢棄木材、有機質、廢塑料，能源統計時會當作再生能源的來源，「依照現行條例，SRF確實是綠能」。

看守台灣秘書長謝和霖指出，環境部與經濟部合作推動所謂先進焚化爐及SRF設施，以綠能之名，燃燒成份包含塑膠、橡膠等廢棄物，甚至有業者摻入工業汙泥，這些廢棄物經篩分及均質化處理，提升熱值，燃燒後發電效率可超過25％，台電就以每度電3.85元的優惠電價收購，認為燃燒來自石油的塑膠，根本不能稱為綠能。

謝和霖說，環境部雖高唱循環經濟，卻漠視這些不利於資源減量與循環利用的末端處理設施，只要投資金額（不含土地）超過1億元，就能適用「促進民間參與公共建設法」，讓業者享有稅賦減免及低利貸款的優惠，在綠能補貼與促參減稅雙重引擎帶動下，假綠能的SRF設施處理設施大幅增加，新增處理量能遠超過需求，讓零廢棄目標越來越遙遠。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，燒SRF白話來說就是「燒垃圾」，只是垃圾經篩分、破碎，以不同比例再被製成發電效率較高的燃料，燒垃圾發電當然不是再生能源，就算能回收部分能源，也還是會產生空汙及燃燒後有毒的灰燼。他質疑，難道蓋更多焚化爐，產生更多的廢棄物，填到海裡面就是環境部的循環經濟嗎？

陳文俊會後接受採訪時強調，SRF製造原料首要條件就是排除有害廢棄物，燃燒排放的廢氣不會有毒害也會符合空汙排放標準。