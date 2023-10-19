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垃圾變黃金！「廢棄農膜」變身塑膠花、垃圾袋 每公噸可賣6萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
農業廢棄物農膜經再生成塑膠粒料、垃圾袋及塑膠花等再生產品，商業價值每公噸達6萬。記者呂慧瑜／攝影
農業廢棄物農膜經再生成塑膠粒料、垃圾袋及塑膠花等再生產品，商業價值每公噸達6萬。記者呂慧瑜／攝影

農業廢棄物農膜一直是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空汙問題，嘉義縣政府繼廢棄牡蠣殼成循環經濟的原料後，今天再啟動首創將「廢棄農膜」加入計畫，共組官方、民間通利合作，除可減少縣內87%處理廢農膜碳排放量，也成台灣率先實踐農膜循環再生體系。

農膜是農民栽種作物不可或缺的資材，據農糧署統計台灣每年廢棄農膜數量逾1.3萬公噸，嘉義縣去年產生量達552公噸，占全台比率4.7%，但廢農膜因長期無去化管道，大多進焚化爐，甚至部分農民私下露天焚燒，造成環境汙染戴奧辛或微粒，還有違法掩埋及棄置灌溉溝渠，造成堵塞問題。

環保局長張川輝表示，農民廢農膜處理廢1公噸要1500至3000元，現在啟動輔導農民回收，經業者再生成塑膠粒料、垃圾袋及塑膠花等產品，商業價值每公噸最高達6萬，超過20倍，更降低縣內87%碳排放量。

中埔絲瓜產銷第8班長林德昇帶領縣長翁章梁等人，到絲瓜田實地示範抖落廢農膜塵土及捆好動作，宣導正確回收收取方式。農民林德昇說，推廣廢農膜回收，減輕農民需自行負擔清潔回收費，現在不僅不需花錢，又能有效解決長期苦於廢棄物問題，未來甚至變可賣錢的循環經濟將大加分。

翁章梁表示，廢農膜回收透過水洗、破碎、熱處理、押出等程序再製成塑膠粒料，全力輔導農民、農會協助、清洗農膜東石場年底投入，並與廢塑膠再利用業者，包括英發全球公司與彰化宏恩集團共同合作，從源頭減量宣導農膜回收，再創價值產品再生，達到循環再造，嘉義縣可望成台灣農業剩餘資材資源循環示範據點。

嘉義縣政府繼廢棄牡蠣殼成循環經濟的原料後，今天再啟動首創將「廢棄農膜」加入計畫，共組官方、民間通利合作。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府繼廢棄牡蠣殼成循環經濟的原料後，今天再啟動首創將「廢棄農膜」加入計畫，共組官方、民間通利合作。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天啟動首創將「廢棄農膜」循環經濟計畫，縣長翁章梁與再生業者討論再生成塑膠粒料產品。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天啟動首創將「廢棄農膜」循環經濟計畫，縣長翁章梁與再生業者討論再生成塑膠粒料產品。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天啟動首創將「廢棄農膜」循環經濟計畫，縣長翁章梁（左二）實地示範抖落廢農膜塵土。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天啟動首創將「廢棄農膜」循環經濟計畫，縣長翁章梁（左二）實地示範抖落廢農膜塵土。記者呂慧瑜／攝影
中埔絲瓜產銷第8班長林德昇今天起動會後，實地到田裡示範抖落廢農膜塵土及捆好動作，向農友們宣導正確回收收取方式。記者呂慧瑜／攝影
中埔絲瓜產銷第8班長林德昇今天起動會後，實地到田裡示範抖落廢農膜塵土及捆好動作，向農友們宣導正確回收收取方式。記者呂慧瑜／攝影

農民 嘉義 廢棄物

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