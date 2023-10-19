癌藥基金由健保預算編列 病團：恐排擠療效明確新藥

癌症新藥給付牛步，癌友等待藥物納保時間超過2年。經病友團體多年倡議，衛福部健保署長石崇良日前承諾，將設置百億規模的癌症新藥基金，且採公務預算編列。但衛福部長薛瑞元今在立院詢答時首度證實，癌症新藥基金雖會在明年上路，但係採用健保總額預算編列。病團擔心，健保總額預算各界仍無共識、具不確定性，且新藥基金預算應獨立於總額之外，才能確保獨立決策、運作。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，若依部長今日說法， 癌症新藥基金還是從健保總額預算來支應， 這次健保總額協商在暫時性支付預算上，付費者與醫界並沒有共識，部長所說的預算，是否仍有不確定性。

此外，蔡麗娟表示，由新藥新科技預算編列30多億，並非全然給付癌症新藥；癌症新藥的給付速度慢，在行政流程的方面，已經看到衛福部明年將開始採平行審議機制，縮短流程時間，但是最重要的還是在於「預算編列不足」， 導致一些臨床效益明確且已經被國際治療指引列為標準治療的藥品，遲遲無法給付。

蔡麗娟說，病友期待的是在健保資源之外設立「癌症新藥基金」，由公務預算支應，有獨立的財源、審議及運作機制，以確保癌症病患及早使用到新藥。感謝衛福部聽到病友的心聲， 明年將要成立百億規模的癌症新藥基金，病友團體期待了解基金的明確架構及規劃期程。

健保新藥新科技預算要支應療效已明確、但還未納入健保給付的新藥，癌藥基金設立係為加速療效仍具不確定性的新藥，兩者目的不同。台灣癌症基金會執行總監馬吟津表示，若以該預算設立癌藥基金，恐會排擠療效明確的新藥、減緩納保速度。此外，目前各版本健保總額新藥新科技預算，並無「癌藥基金」項目，那要設立基金的說法只是淪為口號，難以確保癌症新藥快速給付。

「健保決策有其複雜性，若是新藥基金不能獨立於健保以外的預算，就無法確保基金的獨立運作機制、獨立決策體系。」蔡麗娟表示，為達成進快成立基金的目標，短期可用公務預算編列，挹注財源；長遠來看，則應透過「癌症防治法」的修法，賦予法源基礎、確保基金財務永續，建構適合台灣醫療體系的「癌症新藥基金」，並基金應直屬衛福部管轄，而非設於健保署之下。