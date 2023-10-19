普悠瑪、太魯閣退出東部？王國材：彰化到花蓮、花蓮到台東持續服務

台鐵調整列車規畫，花蓮地方近日傳出普悠瑪、太魯閣號將退出東部幹線，由EMU3000型自強號取代。交通部長王國材今天到花蓮視察交通建設時表示，是考量EMU3000型運能多4成，作為交通尖峰時間主力，太魯閣號、普悠瑪號會服務彰化到花蓮、花蓮到台東路段，持續服務東部。

立法院交通委員會今天考察蘇花公路安全提升計畫、花東快速公路等花蓮地區重大交通建設，對最近引起花蓮人熱議的「普悠瑪號、太魯閣號退出東部幹線」一事，王國材說明，EMU3000每列掛12節車廂，有572個位置，普悠瑪跟太魯閣號掛8車廂，370多個位置，運能可增加4成，而且是「把新車丟在東部」。

王國材說，過去花東鐵路一票難求，台鐵局初步規畫尖峰時間以EMU3000提升運能，離峰時段太魯閣與普悠瑪號也會發車，從彰化往北到花蓮，及花蓮往南到台東，同樣可以服務到東部，沒有全面退出。

國民黨籍立委傅崐萁說，普悠瑪與太魯閣、EMU3000各有優勢，EMU3000有更多位置與空間可載客，普悠瑪跟太魯閣號具速度性與舒適性，地方的想法，就是有了EMU3000，但不能把更便捷、舒適的太魯閣號跟普悠瑪號排除。蘇花安貫通前，鐵路仍是花蓮重要聯外運輸，要求交通部承諾普悠瑪跟太魯閣號都不能退出北迴線，讓花東鄉親、觀光客有更多交通選擇。