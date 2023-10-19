快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普悠瑪、太魯閣退出東部？王國材：彰化到花蓮、花蓮到台東持續服務

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
交通部長王國材（左三）今天到花蓮考察重大交通建設，國民黨立委傅崐萁（右）、民進黨立委參選人、縣議員張美慧（左）對於普悠瑪和太魯閣號繼續服務東部，都提出看法與建言。記者王燕華／攝影
交通部長王國材（左三）今天到花蓮考察重大交通建設，國民黨立委傅崐萁（右）、民進黨立委參選人、縣議員張美慧（左）對於普悠瑪和太魯閣號繼續服務東部，都提出看法與建言。記者王燕華／攝影

台鐵調整列車規畫，花蓮地方近日傳出普悠瑪、太魯閣號將退出東部幹線，由EMU3000型自強號取代。交通部長王國材今天到花蓮視察交通建設時表示，是考量EMU3000型運能多4成，作為交通尖峰時間主力，太魯閣號、普悠瑪號會服務彰化到花蓮、花蓮到台東路段，持續服務東部。

立法院交通委員會今天考察蘇花公路安全提升計畫、花東快速公路等花蓮地區重大交通建設，對最近引起花蓮人熱議的「普悠瑪號、太魯閣號退出東部幹線」一事，王國材說明，EMU3000每列掛12節車廂，有572個位置，普悠瑪跟太魯閣號掛8車廂，370多個位置，運能可增加4成，而且是「把新車丟在東部」。

王國材說，過去花東鐵路一票難求，台鐵局初步規畫尖峰時間以EMU3000提升運能，離峰時段太魯閣與普悠瑪號也會發車，從彰化往北到花蓮，及花蓮往南到台東，同樣可以服務到東部，沒有全面退出。

國民黨籍立委傅崐萁說，普悠瑪與太魯閣、EMU3000各有優勢，EMU3000有更多位置與空間可載客，普悠瑪跟太魯閣號具速度性與舒適性，地方的想法，就是有了EMU3000，但不能把更便捷、舒適的太魯閣號跟普悠瑪號排除。蘇花安貫通前，鐵路仍是花蓮重要聯外運輸，要求交通部承諾普悠瑪跟太魯閣號都不能退出北迴線，讓花東鄉親、觀光客有更多交通選擇。

民進黨花蓮立委參選人張美慧表示，近日傳出普悠瑪、太魯閣要退出東部，讓花蓮人有些吃驚，畢竟東部民眾長期使用這兩列車，一時之間無法接受，但透過王國材的說明，相信鄉親可以接受。她也建議台鐵聽取乘客意見，改善EMU3000型乘坐舒適度，王國材與台鐵局允諾研議辦理。

台鐵局規畫以EMU3000型作為尖峰時段東部鐵路運輸主力，對於太魯閣號、普悠瑪號是否退出服務，近來引發花蓮地方熱議。記者王燕華／攝影
台鐵局規畫以EMU3000型作為尖峰時段東部鐵路運輸主力，對於太魯閣號、普悠瑪號是否退出服務，近來引發花蓮地方熱議。記者王燕華／攝影

普悠瑪號 花蓮 太魯閣

延伸閱讀

新竹縣市先導公車明年上路！路線出爐可從市區直達園區

交通安全基本法效法日本 王國材：道安以人為本

【重磅快評】賴清德做夢或假消息？請陳建仁好好查清楚

EMU3000擬主跑東部 王國材：太魯閣號仍進花東

相關新聞

桃園捷運棕線綜規有條件過關 北桃1小時通勤骨幹獲認同

桃園市政府捷運工程局今天上午表示，聯結桃園與大台北都會捷運路網的捷運棕線綜和規畫報告，交通部於昨日開委員會議審查並獲一致...

明天氣變臉雨區擴大又變涼 周末更有感降溫7度

中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，可能有29至30度以上高溫出現。不過，明日鋒面通過加上東北季風增強，天氣明顯轉變，雨區...

原料含有害廢棄物？環團批燒塑膠的SRF根本「假綠能」

我國垃圾量逐年增高，但公有焚化爐陸續歲修導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，為此，環境部近年推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃...

吃骨無法補骨 北醫營養師：喝大骨湯補不到奶的1/10鈣

骨質疏鬆症是全球僅次於心血管疾病的第二大流行疾病，平均每5人就有1人有骨鬆危機。國人近年雖然已經有「補鈣」存骨本的概念，...

肝病之島新發現 肝硬化者腸道細菌變化與肌少症有關係

肝硬化為全球十四大死因，每年約造成一億多人死亡；而台灣更是B肝及C肝好發國家，對於肝硬化的威脅更不可輕忽。北榮副院長侯明...

高鐵11月3日起連8個周末增58班次 這時段部分自由座8節

迎接年底旅運旺季，台灣高鐵表示，據過往旅運經驗預估，年底各類活動舉辦頻繁、旅運需求較高，規畫自11月3日至12月24日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。