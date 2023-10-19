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林珍羽提議開放聯醫替代役 北市兵役局：樂觀其成但涉中央權責

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨台北市議員林珍羽今在北市議會民政委員會建議兵役局評估開放醫院替代役，再向中央申請。記者林佳彣／攝影
民眾黨台北市議員林珍羽今在北市議會民政委員會建議兵役局評估開放醫院替代役，再向中央申請。記者林佳彣／攝影

疫後護理人力荒，護理師護士公會全聯會倡議開放男性護理師在醫院服替代役。北市議員林珍羽今在北市議會民政委員會建議兵役局，評估開放與北市聯醫合作，再向中央申請。兵役局長李治安回應，內政部也在協調這件事。兵役局副局長林春來表示，地方樂觀其成，但中央明年起取消專長替代役，此部分涉及中央修法放寬。

林珍羽說，兵役將轉為1年期，在高齡化、少子化下，護病比確實是人力照顧的重要一環，護理師護士公會提到有沒有可能開放醫院替代役。她說，男性護理人員會因1年兵役而中斷護理工作，作為首都的台北市，是否有可能依兵役局和聯醫系統來研究，評估醫院替代役的可能性，再向中央申請。

林春來表示，役政署有注意到該新聞，兵役局站在地方政府立場樂觀其成，希望透過替代役提供協助長照、護理師人力荒問題，但此涉及中央權責。明年開始僅家庭、宗教因素可提出申請替代役，體位因素是參加體檢後，符合資格者才可以，並無專長替代役，該部分放寬與否涉及中央權責。替代役男無法直接進聯醫服務，除非上述因素者，剛好具護理專長且醫院有需求才可能直接分發，但人數有限。

三年的疫情，護理人員面臨高工時、高壓環境，疫情過後，新人逃、老鳥退，許多護理師出走。護理師公會全聯會上午舉行記者會，提出數點訴求，並呼口號「沒有護理師、你我都損失」。記者林伯東／攝影
三年的疫情，護理人員面臨高工時、高壓環境，疫情過後，新人逃、老鳥退，許多護理師出走。護理師公會全聯會上午舉行記者會，提出數點訴求，並呼口號「沒有護理師、你我都損失」。記者林伯東／攝影

兵役 護理師

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