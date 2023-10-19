林珍羽提議開放聯醫替代役 北市兵役局：樂觀其成但涉中央權責

疫後護理人力荒，護理師護士公會全聯會倡議開放男性護理師在醫院服替代役。北市議員林珍羽今在北市議會民政委員會建議兵役局，評估開放與北市聯醫合作，再向中央申請。兵役局長李治安回應，內政部也在協調這件事。兵役局副局長林春來表示，地方樂觀其成，但中央明年起取消專長替代役，此部分涉及中央修法放寬。

林珍羽說，兵役將轉為1年期，在高齡化、少子化下，護病比確實是人力照顧的重要一環，護理師護士公會提到有沒有可能開放醫院替代役。她說，男性護理人員會因1年兵役而中斷護理工作，作為首都的台北市，是否有可能依兵役局和聯醫系統來研究，評估醫院替代役的可能性，再向中央申請。