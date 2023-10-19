國宴菜單出現「中華人民共和國」！圓山飯店：深刻檢討

數位部長唐鳳舉辦「跨國網路攻防演練」（CODE），昨日於圓山大飯店宴請來台的18個友好國家，卻在宴會上出現意外小插曲，菜單上一道菜的英文附註竟然出現中華人民共和國「People's Republic of China 」、而非中華民國「Republic of China」，不僅各國大使爭相拍照「留念」，也引起不小討論。

出包的是其中一道「麒麟龍膽魚」，此為中華民國100年、當時總統馬英九在建國百年國慶晚宴上的菜色，昨日宴會上的菜單英文翻譯寫成「People's Republic of China 」，菜單出包，意外成為焦點。

對此，圓山大飯店回應表示，有關國宴文化餐菜單出現國名英文誤植一事，現場主管經「數位發展部資通安全署」同仁告知後，已於第一時間向賓客致歉。同時也指出，菜單英文部分是飯店人員出於提供貼心服務，主動附上英文說明，希望便於外賓進一步瞭解國宴餐之意涵，但人員當下未確實詳細檢視菜單英文內容，也沒有依照飯店內部審核流程再次確認，以致於出現翻譯誤植未察之情形。

圓山飯店表示歉意並深刻檢討，「未來會以更謹慎的態度確認飯店內所有文字，避免類似情事再度發生。」