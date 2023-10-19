不良快篩能換貨 立委嘆：恐要花錢銷毀

不良快篩能讓廠商換貨，政府部門被當「盤仔」？立委日前踢爆衛福部購買到不良快篩，民進黨立委賴惠員19日質詢也都提到相關問題。衛福部長薛瑞元回應表示，當初是因為疫情升溫，快速通過EUA來購買快篩，後續檢測發現不良快篩，但因為契約內容，允許廠商申請「換貨」。國民黨立委溫玉霞感嘆，現在快篩換貨是要給誰用？最後還是要花錢銷毀。

當時趕著買快篩

國民黨立委王鴻薇17日召開記者會指出，去年疫情期間，衛福部花4.7億緊急採購約530萬劑韓國快篩試劑，但後來發現無法有效偵測病毒，為不良試劑。對此，衛福部的應對措施為：「已使用的快篩」不予付款，並追討款項7772萬元；至於「尚未使用的快篩」則依契約及相關法令規定完成「換貨」程序

民進黨立委賴惠員質詢說，為什麼只要求廠商返還7千多萬的款項，應向社會大眾說明清楚。薛瑞元回應說，購買快篩的時候，確實是新冠疫情升溫的時候，所以去年四月改變策略為「與病毒共存」，並用快篩取代PCR，作為確診的依據，因此當時需要很多快篩，也快速核定國際相關業者的資料，給予EUA。

公布不良試劑的批號

賴惠員說，後續發現快篩試劑為不良醫材，醫院端使用完的快篩試劑都可以繼續追查，但如果是由民眾購買，手上還持有這些快篩的話，應該如何處理？薛瑞元表示，檢驗不合格的試劑已經進口，會公布這些快篩的批號於食藥署的網站，也會將資訊移到更明顯的地方，更指出「已命廠商收回不良試劑」。

賴惠員強調，「不能只有靠廠商的能量，衛福部也應該要出手」，還有做什麼準備？薛瑞元說，會持續對廠商究責，「已經使用的不付錢，還沒使用的可據契約換貨」。

為什麼能換貨！

溫玉霞繼續發難說，追根究柢，為什麼不良的快篩試劑能通過EUA？為何衛福部不在發現快篩試劑有問題，馬上要求廠商退款？還要拖到10月12日，才說要用7700萬來解決問題，且允許換貨？

薛瑞元表示，當時只要把數據送來衛福部，進行書面審查就能夠通過EUA，後續開始對進口快篩做普查測試，最後才發現兩間業者快篩試劑不合格。但有廠商要求換貨，但因為簽訂契約中有「換貨」的規定，且該契約也符合工程會的規定，所以廠商有理由申請換貨。

溫玉霞指出，「現在就疫情結束了，還換貨，換貨是要給誰用？」，並質疑「為什麼可以換貨？」薛瑞元趕緊回應說，疫情現在還在，只是趨緩，並無奈的說「（允許換貨）是根據契約啦」。溫玉霞痛斥，最後用不到的快篩是不是就要銷毀，又要拿出經費來銷毀，「快篩這樣、雞蛋也這樣，疫苗也是，都用銷毀來處理問題」。

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