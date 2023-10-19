8成護理師不看好夜班津貼 公會：恐增花花班與職場問題

行政院針對護理人力流失，規畫明年發放夜班津貼，第一線人員卻現反彈聲浪。中華民國護理師護士公會全國聯合會（簡稱全聯會）進行夜班費政策看法調查，統計結果指出，近80%護理人員認為，夜班津貼無法有效補足護理流失人力，還可能造成「花花班」及更多職場問題。應以補助護理師每人每月1萬元，三班護病比入法為優先。

護理人力不足已成國安問題，為避免臨床護理人力流失，衛福部日前提出護理人員夜班獎勵，依醫院大小層級，小夜班補助400至600元，大夜班補助600至1000元。惟夜班費補助政策推出，卻引發基層護理人員在社群等管道上表達不滿。

全聯會理事長紀淑靜表示，全聯會「補助護理師夜班費政策看法調查」問卷收集約3.4萬份，其中2.5萬份為有效問卷，填答者有近93%為基層護理師，分別任職於醫學中心、區域及地區醫院。調查結果顯示，有近80%填答者對夜班費能否有效補足護理人力表示完全不同意、不同意及不太確定，僅有約20%認為有幫助。雖填答中約有48%認為，夜班費政策對護理師留任有幫助，但卻有超過72%填答者認為，該政策對吸引已離職護理師回流完全沒幫助、沒幫助及不太確定。

全聯會常務理事蕭淑代表示，感謝政府提出夜班費津貼給予護理人員支持，但相關政策實際卻收到不少反對聲音。如因在職進修、育嬰等因素只能上白班的護理師，有超過90%認為白班壓力大、工作量多卻僅補助人力較少的夜班，有失公平。對於護理的在職教育與訓練，則有逾70%認為，夜班費補貼恐影響白班護理師接受教育訓練的意願。

蕭淑代說，夜班費為政府嘗試增加護理人力方法之一，並不反對，但應有更好的措施。尤其應以護理師每人每月補助1萬，以及三班護病比盡速通過為優先。

全聯會監事長高靖秋則表示，一般人普遍覺得談錢俗氣，但沒有錢萬萬不能。除增加整體護理人力薪資助留任與離職者回流，未來政府也應投資護理，對護理系學生提供學雜費等補助，讓更多人有意願進入護理領域。