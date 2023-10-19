護師公會調查 近8成不認同夜班費獎勵有助補人力

台灣護理人力荒，但護理師護士公會今天公布最新調查，對於政院加碼補助醫院護理人員夜班費獎勵，近8成受訪的醫院護理師不認為能有效補足人力，籲加薪及三班護病比儘速入法。

護理師人力缺乏，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，更導致人力大量流失，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成，其中醫院護理師人數約11.8萬人。

行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫，希望透過短、中、長期策略，逐步改善護理人員職業環境。

消息一出，掀起護理界反彈聲浪，憂心僅增加夜班獎勵，可能造成人力不均，白班人數減少。中華民國護理師護士公會全國聯合會今天召開記者會公布最新問卷統計報告指出，近8成醫院護理師對這個政策遲疑。

護理師護士公會全聯會在今年10月6日在9日間，以問券方式調查約11.8萬名醫院護理師對衛福部「補助護理師夜班費」政策看法，共回收3萬4841份，其中有效問卷2萬5519份。

「我們不是反對夜班費。」護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜直言，政策不患寡而患不均，護理工作是三班制，工作負荷與壓力一樣，尤其在COVID-19疫情後「新人逃、老鳥退」，根據衛福部數據，光是去年離職率就達11.79%、空缺率攀升到6.53%，都創下10年新高。

護理師護士公會全聯會在今年10月6日在9日間，以問券方式調查醫院護理師對衛福部「補助護理師夜班費」政策看法，共回收3萬4841份，其中有效問卷2萬5519份。

護理師護士公會全聯會常務理事蕭淑代說明，對於這項政策是否能有效補足人力，完全不同意者占34.0%、不同意22.9%，不太確定也有22.8%，且受訪者普遍認為「只會讓上白班的人覺得不公平」、「預約班別、換班與排班會更困難」，恐衍生同事嫌隙、管理困難等狀況。

人力吃緊連帶衝擊醫院，就算病房有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。紀淑靜會後受訪時以急診為例指出，因病房床數受限，過去急診留觀室可能只有60床、現在暴增到120床，照護責任通通落在急診護理師身上。

紀淑靜說，但急診的人力也沒有增加，變成惡性循環，從照護品質到工作負荷都變成很大壓力，要根本解決護理師人力問題，紓解急診擁塞，民眾才能得到好的照護。

她重申，現在衛福部應最優先急迫實施的措施，首先是籌措財源補助護理師每人每月加薪1萬元、連續2年；再來就是三班護病比儘速入法。