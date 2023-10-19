今年醫院護理人力僅增166人 護師公會籲先補錢才能補人

歷經3年疫情，護理人力不增反減，護理荒持續。中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，護理人員工作滿意度低，薪資與負荷不成比例。想達到先前提出的9項訴求中推「三班護病比」，政府應先補助護理人員「每人每月1萬元，直匯個人帳戶」達2年，鼓勵留任，才能有效增加護理人員數量。

護理人員普遍面臨高工時、高風險、高壓「三高」情形，導致護理人員頻出走。衛福部統計，去年護理人員離職率達11.79%，空缺率攀升到6.53%，創10年新高，以目前護理執業人數185,000人計算，缺額約高達12,000人。但根據衛福部護理及健康照護司10月12日在網站公布，護理人員執業人數比今年一月增加約2300人。

護師公會全聯會表示，衛福部網站提供全台所有執業的護理人員數，但根據全聯會人力雲系統統計，如果只看目前人力最缺乏的醫院端，今年一至十月實際新增護理人力只有166位，是近10年來增加人數最少。與整體試算缺額達1.2萬人相比，恐更難補足護理人力缺口。

有急診護理師表示，最近每日急診病床待床約50至70人，但因病房人力不足，醫院被迫「關床」，實際可住院人數有限，患者只能苦苦等待。一名急診醫師說，急診負荷量超載，醫療人員除疲於奔命照護待床患者，也暴露在遭家屬謾罵及醫療疏失的風險下，對醫護及患者來說皆不安全。

據1111人力銀行今年9月調查，護理人員工作滿意度低，及格60分平均卻僅有46.7分。普遍護理人員對工作不滿為：薪資偏低（75.6%）、加薪慢調幅少（60.3%）、護病比過高（57.9%）、人力吃緊（57.9%）、工時長（49.3%）及輪班制（45.6%），以薪資低、工作負荷量大為大宗。

紀淑靜表示，「沒有護理師，你我都損失」。全聯會旨在協助「投資護理職場」、「提供友善職場，吸引新人投入」、「留任護理人力」及「維護全民健康」，若護理人力不足，照護品質不佳，影響最大的還是一般民眾。她說，護理人力的薪資調升很重要，近期部分醫院也有陸續調薪，但仍有不足。全聯會提出的主要訴求，就是希望編列預算，補助護理人員為期2年，每人每月1萬元直接撥入個帳戶，以鼓勵留任。

不過，估算每人每月1萬元訴求，2年須花費約285億。對於經費從何而來，紀淑靜指出，政府現有「制定疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，補助疫後相關單位部門，其中若可將「普發現金」，改用於解決護理人力不足，未來才能保障有良好的照護品質。全聯會副理事長林琇珠則表示，相關補助避免動用到健保經費，盼能另外使用公務預算。

全聯會改善護理職場與環境9大訴求：

一、由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月10,000元直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年。

二、開放男性護理師在醫院服替代役，留職留薪，避免因服役中斷執業

三、對於未取得執照的實習護士執業年限，由現行的15個月延長為3年。

四、鼓勵學生就讀護理科系，減免學生學費及提供就業的獎金。

五、鼓勵醫療機構提升護理人員薪資待遇，建請衛福部每年調查並公告不同醫院層級、地區及不同年資別之護理人員平均年薪，讓醫院可以參考。

六、短期降低全日平均護病比，並盡速研擬推動三班護病比。

七、因應現行激增的休假天數，修訂醫院評鑑基準的護理人力配置標準。

八、擴大「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」經費，讓更多醫院參與增聘輔助人力協助病人照護。

九、保障醫院住院護理費及居家護理訪視費點值為1點1元；每年依據總額成長率調升健保住院護理費及居家護理費；並新增護理照護服務支付項目。