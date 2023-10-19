銀髮族注意！新北抽查6件葡萄糖胺產品 2款未標含量 學者籲注意這成分

台灣邁向高齡化社會，不少長輩購買市售含有葡萄糖胺的關節保健品，新北今公布6件市面相關產品都符合標準。不過，學者提醒，保健品不能當藥，有情況還是要就醫，另外也要注意產品成分有沒有其他糖分過量及大容量包裝的瓶口衛生等問題。

許多銀髮族購買市售含有葡萄糖胺成分的保健食品，以維持身體靈活行動力，但各品牌價格差距頗大；民眾擔心品質及功能是否如業者所宣傳之保護功能，或者有過量微生物、過量添加物、葡萄糖胺含量是否足量等。

新北今公布市面6件葡萄糖胺保健食品檢測結果，消保官鍾佳儒表示，這次所有商品均確實含有葡萄糖胺成分，但含量落差甚大，且各品牌價格也有很大差異。目前中央並無法規規範葡萄糖胺保健食品內所需最低含量、或含量多少可稱為「高單位」，其中，「台鹽生技膠原葡萄糖胺MSM飲」及「天地合補高單位葡萄糖胺飲」未標示葡萄糖胺含量；經消保官檢測，「台鹽生技膠原葡萄糖胺MSM飲」葡萄糖胺含量：4032.3 mg/100g，「天地合補高單位葡萄糖胺飲」葡萄糖胺含量：1385.9 mg/100mL。另其他有標示葡萄糖胺含量的商品，檢出葡萄糖胺含量均高於其標示的葡萄糖胺含量。

鍾佳儒指出，經檢測出結果，全數樣品生菌數皆符合「食品中微生物衛生標準」、宣稱「低鈉」樣品鈉含量皆未超過「包裝食品營養宣稱應遵行事項」以及全數樣品人工甘味劑皆未超過「食品添加物使用範圍及限量」，安全性並無不符之處。

耕莘健康管理專科學校助理教授汪曉琪表示，人體會自行產生葡萄糖胺，但隨年紀增長而減少，因此有些民眾會購買作補充，但這並非藥品，因此不能宣傳療效，民眾吃了到底適不適合，也是要看自身情況，但一天攝取1500到2000毫克即可；若無改善情況，還是要回歸到相關疾病本身，不可能吃保健品一輩子。