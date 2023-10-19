影／彰化焚化爐不斷增加 環團呼籲落實廢棄物資源再利用
立委陳椒華與環保團體今天在立法院舉辦「廢棄物回收再利用越來越低，假綠能SRF焚化爐卻越燒越旺」記者會，彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，彰化縣北有中火、南有六輕，彰濱目前已有6座焚化爐，未來將設置第10、11座焚化爐，高密度的焚化爐造成空汙問題嚴重，彰化是農業大縣，雞蛋、牛乳產量全國第一，蔬果產值全國第四，空汙落塵將由全民吃下肚，加上全國人民努力做垃圾分類與回收，回收量從28.8萬噸的回收率5.8%，至143.3萬噸的56.11%，成長近10倍，然而越來越高的垃圾回收比率，但垃圾進到焚化爐的量卻也是持續攀高，呼籲環境部盡速導正，檢討落實廢棄物資源再利用零廢棄目標，努力走上環境保護與永續的正軌。
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