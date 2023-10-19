跑步和下樓梯傷害膝關節？醫師曝：真正膝蓋殺手是這兩原因

有些人認為跑步這項運動和下樓梯的日常行為會因磨損關節而傷到膝蓋，從而導致退化性關節炎。復健科醫師李炎諭近日在臉書重申，目前並沒有任何醫學研究證明「下樓梯會造成膝蓋退化」，真正造成膝蓋退化的主要殺手其實是體重過重與肌力不足。

李炎諭在臉書分享舊文「那些年聽過的復健鬼話：下樓梯會傷膝蓋」，表示曾有膝蓋關節患者向他抱怨：之前住公寓每天都要爬樓梯，就是每天頻繁下樓梯把膝蓋搞壞了！」，讓他解釋：「其實只有生物力學研究顯示，下樓梯膝蓋關節受力會增大，並沒有任何的長期觀察型研究，顯示每天下個幾層樓梯就會導致膝蓋退化」。

他重申，過胖與肌力不足才是膝蓋的殺手，甚至有不少國內外的運動指引建議大家每天爬幾層樓梯。且常被誤會為傷膝蓋的跑步，李炎諭也表示，跑步不但不會傷膝蓋，還能夠保養膝蓋。膝蓋之所以會痛，主要是之前荒廢運動太久，肌耐力下滑，沒做足筋膜放鬆與伸展造成的，與跑步無關。

許多文獻還顯示，適量的慢跑運動不但不會造成膝蓋退化，反而能夠減少膝蓋退化開刀機率；也有文獻指出，非競賽型的慢跑運動者，膝蓋退化機率比競賽型慢跑者或久坐族群還少。

李炎諭在臉書還表示，改善肌力有幾種方式，建議循序漸進，不能操之過急，可先從低衝擊的腳踏車、水中走路，與快走開始訓練。